VW bei Star-Wars-Serie "Obi-Wan Kenobi"

VW setzt auf noch mehr Emotionen bei der Positionierung der Marke. Das Unternehmen kooperiert bei der Markteinführung des ID. Buzz mit der neuen Star-Wars-Serie "Obi-Wan Kenobi", die ab dem am 27. Mai 2022 auf Disney+ zu sehen ist. Der ID. Buzz spielt neben bekannten Star-Wars-Charakteren sowie Filmstar Ewan McGregor die Hauptrolle, so der Hersteller. McGregor wird zudem Markenbotschafter für Volkswagen.



"Mit der Kooperation bringen wir nicht nur zwei starke globale Marken zusammen, sondern auch Generationen von Fans, die mit ihren Ikonen aufgewachsen sind. Das ist eine einmalige und sehr kreative Zusammenarbeit", sagt Klaus Zellmer, Volkswagen Markenvorstand für Vertrieb, Marketing und After Sales. "Ich freue mich auch sehr auf Ewan McGregor als neuen Markenbotschafter, weil er die Brücke von unserer faszinierenden Vergangenheit zu unserer bilanziell CO2-neutralen Zukunft schlagen kann. Ewan McGregor passt perfekt zu uns als Darsteller von Obi-Wan Kenobi, als Volkswagen Fan seit Kindheitstagen sowie als Fahrer und Sammler alter Volkswagen. Er schafft nicht nur noch mehr Aufmerksamkeit für unsere Marke, sondern verleiht unseren Botschaften auch zusätzliche Authentizität."

