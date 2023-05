VW Amarok im Offroad-Härtetest

Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) lässt es wieder stauben: Die Neuauflage der "Spirit of Amarok"-Offroad-Challenge startet. VWN hat zu diesem Zweck 28 Startplätze für den Mammutpark in Stadtoldendorf vergeben. Am Samstag, den 13. Mai 2023, zeigen 14 Zweier-Teams im Wettstreit um die Krone der deutschen "Spirit"-Meisterschaft all ihr Können im Volkswagen-Pick-up.



Staub, Schlamm und Schweiß, darum geht es. Dabei ist der neue Amarok als Premiere für die Teams in Deutschland erstmals dynamisch zu erleben. Der erneuerte Pick-up hat seine ohnehin hohen technischen Offroad-Fähigkeiten nochmals verbessert: So verfügt er nun über eine Wattiefe von 800 statt bislang 500 Millimetern. In vier unterschiedlichen Trials mit Wertungsprüfungen werden nun unter strengen Wettkampfbedingungen die Offroad-Fähigkeiten der Fahrzeuge und Pilotenkünste der 14 Amateur-Duos im Cockpit des neuen Pick-ups getestet.



Die Teams gehören zu den Ersten, die sich in Deutschland von den Offroad-Fähigkeiten des neuen Amarok überzeugen können. Die Neuauflage des Pick-ups demonstriert seine vielfältigen Einsatzmöglichkeiten abseits der Straße. Dank moderner Technik, mehr Fahrmodi, größerer Wattiefe sowie höherer Böschungswinkel und Bodenfreiheit überbietet der neue Amarok seinen Vorgänger. Kürzere Überhänge machen den Offroader zudem noch flexibler im Gelände.



Dem Siegerteam im Kampf mit Staub und Matsch winken nach diesem Wochenende ein Amarok als Leihfahrzeug, ein 200 Euro-Gutschein und ein Besuch in der Autostadt Wolfsburg, inklusive Mittagessen und Fahrt im Offroad-Parcours. Das Lächeln im Gesicht nach einer Offroad-Runde im neuen Amarok ist ohnehin unbezahlbar.

