Vorsicht bei Hochdruck

München. Ist Ihr Auto auch so schmuddelig geworden? Zeit für einen Frühjahrsputz. Wer dabei auch mit dem Hochdruckreiniger waschen will, tut das lieber vorsichtig. „Nicht alle dieser Putzhelfer sind für ein Auto bestimmt“, sagt Eberhard Lang vom TÜV Süd. Er rät ausschließlich zu sogenannten Flachstrahldüsen. Diese versprühen das Wasser in einem breiten, fächerförmigen Strahl. Sie kommen in der Regel bei Waschstraßen, Werkstätten, Waschboxen und Tankstellen zum Einsatz. Mit einem Mindestabstand von 30 Zentimetern zu Reifen und Karosserieoberflächen seien diese ein gutes Handwerkszeug. Modelle mit sogenannten Rotations- oder Punktstrahldüsen können Schäden am Auto anrichten. Von Hochdruckreinigern bei textilen Cabriodächern rät Lang generell ab. tmn

