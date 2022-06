Vorgeschmack auf den neuen VW Amarok

Der Amarok ist der Premium-Pickup von Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN). Das neue Modell feiert am 7. Juli 2022 seine Digital-Premiere und zeigt sich damit der Welt im Live-Stream erstmals unverhüllt und ohne Tarnung. Der neue Amarok soll viele technische Innovationen in das B-Segment der Pickups bringen.



In einem kurzen Video, das Appetit auf den Amarok machen soll, präsentiert VWN das Fahrzeug als "Rebell" und "Kämpfer", zugleich als Stütze der Familie und jeder Unternehmung, aber immer mit einem klaren Ziel: Verantwortung tragen. Der smarte Fahrer ist Abenteurer, Familienvater und kreativer Koch. Message: Der neue Pickup von Volkswagen Nutzfahrzeuge hilft seinen Fahrerinnen und Fahrern, wo immer er kann. Entsprechend lautet die Leitlinie der neuesten Amarok-Generation "No matter what", kurz: egal, was kommt.

