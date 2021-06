Vor Camping-Urlaub: Inspektion durch den Fachmann

Viele Deutsche planen in diesem Jahr wieder einen Caravaningurlaub. Aufgrund des langen Winter-Lockdowns könnte es aber zu einer besonders langen Standzeit für Caravan und Reisemobil gekommen sein. Deshalb rät der Deutsche Caravaning Handels-Verband DCHV vor einer längeren Fahrt zu einer Inspektion durch den Fachmann. Brems- und Lichtanlage, Sicherheitskupplung, Reifen und Gasanlage sollten vor allem bei älteren Freizeitfahrzeugen eingehend geprüft werden.



"Wo die Caravaningsaison 2021 mit Verspätung endlich losgeht, ist der Kundenandrang in den Caravaning-Handelsbetrieben und Werkstätten besonders groß", erklärt Kai Dhonau, Präsident des DCHV. "Daher ist jetzt die rechtzeitige Vereinbarung eines Inspektionstermins vor dem Start in die großen Ferien angeraten."



Zwar werden vor allem die kosmetischen Vorbereitungen am eigenen Freizeitfahrzeug oft durch die Halter selbst durchgeführt, die vor Urlaubsantritt den Wohnbereich reinigen und herrichten. Aber auch wenn der TÜV noch gültig ist, kann es gerade durch längere Standzeiten zu sicherheitsrelevanten Mängeln am Freizeitfahrzeug kommen. Für deren Reparatur ist die Kompetenz eines Fachmanns gefragt. Nur er kann auftretende Mängel schnell und fachgerecht beheben und damit für die Verkehrssicherheit gerade auch älterer Modelle sorgen.



Das gilt insbesondere für die Funktionsfähigkeit der Bremsen und der Lichtanlage, für die Reibbeläge der Sicherheitskupplung beim Wohnwagen, für das Alter und die Profiltiefe der Reifen sowie für die Prüfung der Gasanlage.

