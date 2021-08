Volvo XC40 Recharge T5: Von allem etwas mehr

Als SUV ist der Volvo XC40 etwas bulliger als ein Kompaktwagen. Als Recharge fährt er auch streckenweise elektrisch. Und als Edel-Schwede verfügt er über ein Mehr an Komfort, Ambiente, Sicherheit und Charakter. Der Motor-Informations-Dienst (mid) unternimmt ein paar Probefahrten mit einem exquisit ausgestatteten Exemplar der Linie "Inscription".



Nach außen macht der XC40 einen vergleichsweise bescheidenen Eindruck. Ruhiges SUV-Design mit den typischen Schweden-Kanten, kompakte Abmessungen und der Verzicht auf schrille Akzente lassen diesen Volvo im Straßenbild unauffällig erscheinen. Doch der Kühlergrill, der an einen glitzernden Wasserfall denken lässt, und die markanten Scheinwerfer mit der Optik "Thors Hammer" verraten den edlen Herkunfts-Stall.



Das Ambiente im Innenraum des Fahrzeugs besitzt den ganzen Premium-Look der größeren Volvo-Modelle. Der Plug-in-Hybrid-Antrieb setzt auf intelligentes Downsizing: Hinter dem Recharge T5 steckt ein Turbo-Benziner mit drei Zylindern und 1,5 Litern Hubraum. Doch in Kombination mit dem Elektromotor entsteht ein beachtliches Leistungsspektrum:



Der Benziner aus der Drive-E Familie produziert 132 kW/180 PS und ein maximales Drehmoment von 265 Nm zwischen 1.500 und 3.000 U/min, der Elektromotor entwickelt 60 kW/82 PS und 160 Nm. Den Sprint von null auf 100 km/h absolviert der kompakte Schwede in 7,3 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit wird wie bei allen aktuellen Volvo Modellen bei 180 km/h abgeregelt. Im elektrischen Fahrmodus "Pure" kann der Plug-in-Hybrid bis zu 50 Kilometer zurücklegen und ist bis zu 125 km/h schnell.



Sicherheit wird bei Volvo auch in der Kompaktklasse groß geschrieben: Aktuelle Assistenzsysteme und Techniken, die Volvo in den größeren Modellen auf Basis der skalierbaren Produkt-Architektur (SPA) eingeführt hat, sind mit dem Volvo XC40 auch im Kompakt-SUV-Segment verfügbar.



Zur Serienausstattung zählen Sicherheitssysteme wie die Oncoming Lane Mitigation, die ein Überfahren der mittleren Fahrbahnmarkierung erkennt und bei entgegenkommendem Verkehr mit einem Lenkeingriff das Fahrzeug zurück in die richtige Spur lenkt, die Road Edge Detection, die ein unbeabsichtigtes Verlassen der Fahrbahn durch Lenk- und Bremseingriffe verhindert, sowie die Run-off Road Protection, die bei einem Abkommen von der Fahrbahn präventive Schutzmaßnahmen ergreift, um die Insassen vor Verletzungen zu bewahren.



Der XC40 Recharge T5 ist das Auto für Freunde überschaubarer Fahrzeugabmessungen, die aber trotzdem auf nichts verzichten wollen, weder auf Komfort, noch auf Technik und sich für den kühlen Charme aus dem hohen Norden erwärmen können. 51.950 Euro kostet der XC40 Recharge T5 in der höchsten Ausstattung Inscription.

