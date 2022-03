Volvo testet kabelloses Laden

Voller Akku ohne Strippe: Volvo Cars testet mit einer kleinen Flotte aus vollelektrischen XC40 Recharge-Taxis das kabellose Laden. Die auf drei Jahre angelegte Erprobungsphase in Göteborg ist eines von vielen Projekten im Rahmen der "Green City Zone"-Initiative zur beschleunigten Entwicklung nachhaltiger Technik.



"Göteborgs Green City Zone ermöglicht es uns, neue Technik in einer realen Umgebung auszuprobieren und ihre zukünftige, flächendeckende Einführung zu bewerten", sagt Mats Moberg, Leiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung bei Volvo Cars. "Die Erprobung neuer Ladeprozesse zusammen mit ausgewählten Partnern ist ein guter Weg, um alternative Ladeoptionen für unsere zukünftigen Elektrofahrzeuge zu evaluieren."



Die vollelektrischen Volvo-Taxis sind über zwölf Stunden pro Tag im Einsatz und legen jährlich rund 100.000 Kilometer zurück. So stellen sie sich auch dem ersten Dauertest in einem kommerziellen Nutzungsszenario, heißt es aus Schweden.



Geladen werden sie an Ladestationen von Momentum Dynamics. Und das höchst simpel: Sobald ein kompatibles E-Fahrzeug über einer in den Boden eingelassenen Station parkt, beginnt automatisch die Akku-Füllung. Optimal ausgerichtet werden die Volvos über ihr 360-Grad-Kamerasystem.



Kabellos sind mehr als 40 kW Leistung drin, das entspricht etwa dem Vierfachen einer heimischen Elf-kW-Wallbox.

