Volvo stellt Weichen für neue Antriebsstränge

Der schwedische Autohersteller Volvo und sein chinesische Mutterkonzern Geely gründen ein neues Joint Venture: "Aurobay". Ziel ist die Entwicklung neuer Antriebsstränge - inklusive Verbrennungsmotoren, Getriebe und Hybridlösungen der nächsten Generation.



Volvo und Geely führen damit, wie schon angekündigt, ihre Aktivitäten im Bereich Fahrzeugantriebe in einem neuen, eigenständigen Unternehmen zusammen. Aurobay ist zunächst im gemeinschaftlichen Besitz von Volvo Cars und der Geely Holding. Im Zuge der Gründung wird Volvo dann alle Vermögenswerte seiner 100-prozentigen Tochtergesellschaft Powertrain Engineering Sweden, darunter auch das Motorenwerk im schwedischen Skövde und alle zugehörigen Forschungs- und Entwicklungsteams, sowie sein Motorenwerk in China und andere relevante Vermögenswerte in das Joint Venture einbringen.



"Durch die Gründung des Gemeinschaftsunternehmens und der Übertragung der Vermögenswerte kann sich Volvo in den kommenden Jahren voll und ganz auf die Entwicklung neuer vollelektrischer Premium-Modelle konzentrieren", teilt das Unternehmen mit. Schon 2025 soll die Hälfte des weltweiten Absatzes mit reinen Elektrofahrzeugen erzielt werden, der Rest entfällt auf Hybride. Deren Antriebsstränge liefert künftig Aurobay. Ab 2030 plant Volvo dann ausschließlich den Verkauf vollelektrischer Fahrzeuge.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1