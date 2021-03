  Volvo stellt sich für die digitale Zukunft auf

Dass sich Volvo das Thema "Sicherheit" groß auf die Fahnen geschrieben hat, ist hinreichend bekannt. Auch beim Thema "Elektrifizierung" steht der schwedische Autobauer unter Strom. Jetzt kommen zwei neue Bereiche bei Volvo Car Germany hinzu. Damit will der deutsche Importeur den künftigen Schwerpunkt-Themen "Online Business" und "Digitalisierung" gerecht werden.



Zugleich wird die bestehende Führungsstruktur von Volvo Car Germany ergänzt. Frank Schuran, (seit 1. Februar 2021) Leiter Global Online Business und Mitglied der Geschäftsleitung, übernimmt im Rahmen seiner Aufgaben auch die Führung des Auto-Abos Care by Volvo. Eva-Maria Bledau, (ab 1. April 2021) Head of Digitalization und Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung, wird die gesamten IT-Anforderungen bei Volvo Car Germany verantworten und die diesbezügliche Expertise einbringen, teilt das Unternehmen mit.



Der Vorstand von Volvo Cars hat erst vor wenigen Tagen in einer globalen Botschaft wesentliche Punkte der zukünftigen Unternehmensstrategie vorgestellt und dabei - neben Informationen zur Elektrifizierung und neuen Modellen - ganz besonders die Bedeutung von digitalen Vertriebskanälen sowie neuen Mobilitätsangeboten hervorgehoben. "Mit dieser Transformation geht die Einrichtung modernster digitaler Plattformen und die Sicherstellung stabiler Prozesse einher. Mit der Erweiterung der Geschäftsleitung unterstützen wir diese Entwicklung und können auf die Professionalität und das Engagement erfahrener neuer Teammitglieder vertrauen", sagt Thomas Bauch, Geschäftsführer von Volvo Car Germany.



Das Automobilgeschäft werde sich in den kommenden Jahren in vielen Bereichen deutlich verändern. Darauf habe man sich frühzeitig vorbereitet und mache jetzt mit der Erweiterung der Geschäftsleitung den nächsten Schritt, betont Thomas Bauch: "Dabei sind die beiden neu geschaffenen Positionen nicht nur für die Aufgaben der Importgesellschaft selbst von großer Bedeutung, sondern auch für die Unterstützung unserer Vertragspartner in den Volvo-Autohäusern, mit denen wir den Weg in die Zukunft mit klassisch analogen und neuen digitalen Vertriebsaktivitäten gemeinsam gehen."