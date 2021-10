Volvo startet mit Produktion des C40 Recharge

Im belgischen Gent läuft der neue Elektro-Volvo C40 Recharge Pure Electric vom Band. Die Produktion hat nun begonnen. Mit dem zweiten vollelektrisch angetriebenen Modell setzt der schwedische Automobilhersteller seine Transformation zu einem vollelektrischen Unternehmen fort.



Das Werk in Gent gehört zu den größten Standorten des Unternehmens und ist ein wichtiger Wegbereiter für die Elektrifizierung der Marke. Auch der Volvo XC40 Recharge Pure Electric - die vollelektrische Variante des Kompakt-SUV - läuft dort vom Band.



Im Zuge der Modelleinführung steigert Volvo die Produktionskapazität für Elektrofahrzeuge in Gent auf 135.000 Einheiten pro Jahr, schon für 2022 erwartet das Unternehmen, dass mehr als die Hälfte aller am Standort produzierten Fahrzeuge über einen vollelektrischen Antrieb verfügen.



"Der Volvo C40 Recharge steht für unsere Zukunft", sagt Javier Varela, Vizepräsident Industrial Operations and Quality bei Volvo. "Unsere Produktionsaktivitäten und eine enge Zusammenarbeit mit unseren Zulieferern sind zentrale Voraussetzungen dafür, dass wir unsere Ziele im Hinblick auf Elektrifizierung und Klimaneutralität erreichen können." Das Volvo-Werk in Gent sei bereit für eine vollelektrische Zukunft und werde in den kommenden Jahren eine wichtige Rolle innerhalb des globalen Produktionsnetzes der Marke spielen.



Neben dem C40 Recharge will Volvo in den kommenden Jahren weitere vollelektrische Modelle einführen. Diese sollen 2025 bereits 50 Prozent des weltweiten Absatzes stellen, ehe Volvo im Jahr 2030 ausschließlich Elektrofahrzeuge auf den Markt bringt.



Neu ist auch die Vertriebsstrategie: Das Modell ist - wie künftig alle Elektrofahrzeuge der Marke - in Deutschland und auf weiteren Märkten ausschließlich online erhältlich. Kunden können das Fahrzeug bequem von Zuhause aus oder vor Ort bei einem Volvo Partner ihrer Wahl bestellen.



Im Kaufpreis inbegriffen ist ein "Care"-Servicepaket für drei Jahre, das eine Recharge Versicherung bestehend aus Kfz-Haftpflicht und Vollkasko sowie die Kosten für turnusgemäßen Service, Wartung und Verschleiß umfasst.



Der Volvo C40 Recharge verbindet die Vorzüge eines SUV mit einem flacheren und eleganteren Design. Akzente setzen die Heckpartie als Fortsetzung der niedrigen Dachlinie und die verkleidete Front mit neuen Pixel-Scheinwerfern. Innen bietet der Volvo C40 Recharge nicht nur eigenständige neue Farb- und Dekoroptionen, er ist auch das erste komplett lederfreie Modell der Marke.



An Bord ist, wie im Volvo XC40 Recharge Pure Electric, dass zusammen mit Google entwickelte Infotainmentsystem, das auf dem Betriebssystem Android Automotive basiert und über Anwendungen wie Google Maps und Google Assistant sowie einen Zugang zum Google PlayStore für weitere Apps und Dienste verfügt. Ein unbegrenztes Datenvolumen ist ebenso inbegriffen wie die Möglichkeit, Software-Updates "over the air" und damit ohne Werkstattbesuch aufzuspielen. Damit kann das Fahrzeug auch nach dem Verlassen der Werkshallen weiter verbessert werden.



Den Vortrieb übernehmen zwei Permanent-Magnet-Elektromotoren an der Vorder- und Hinterachse. Die nötige Energie liefert eine 78-kWh-Batterie, die sich an Schnellladestationen binnen 40 Minuten von zehn auf 80 Prozent aufladen lässt. Die erwartete Reichweite beträgt rund 420 Kilometer nach dem Prüfverfahren WLTP.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1