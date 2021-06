Volvo C40: Zukunftsmobil mit tiefen Wurzeln

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. So grundlegend neu der Volvo C40 technologisch auch ist, er zeitigt die Genetik der schwedischen Automarke. Der 60 Jahre ältere P1800 lieferte Ideen für den heutigen Crossover-Stromer.



Ende des Jahres 2021 rollt der Volvo C40 Recharge auf die Straßen, der als erste Volvo-Baureihe ausschließlich mit vollelektrischem Antrieb vorfährt und exklusiv nur online verkauft werden soll. Die endgültige Fahrzeugzertifizierung steht noch aus, sodass der Marktstart noch bis Herbst 2021 auf sich warten lässt.



Wie jetzt der C40 Recharge sorgt auch der Volvo P1800 bereits bei seiner Erstvorstellung für Aufsehen. Im Mai 1961 geht der vom schwedischen Nachwuchsdesigner Pelle Petterson gezeichnete Zweisitzer, der mehr ein sportlich geschnittener Gran Turismo als ein echter Sportwagen war, in Serie - und legt so den Grundstein für eine langjährige Erfolgsgeschichte. Neben einem fünffach gelagerten 1,8-Liter-Vierzylinder B18B, der mit 66 kW/90 PS sportliche Fahrleistungen entwickelt, zeichnet dafür die dynamische Linienführung samt charakteristischer Schulter- und Coupe-artiger Dachlinien verantwortlich.



Der Stromer setzt diese Tradition fort und verbindet ein neuartiges Design und das vollelektrische Antriebskonzept auf ähnlich auffällige Weise. "Wenn man das Erbe einer Design-Ikone wie dem Volvo P1800 als Ideengeber für die Gestaltung eines neuen, zukunftsorientierten Modells heranzieht, ist es wichtig, dass wir nicht einfach eine modernisierte Neuauflage eines Retro-Fahrzeugs erschaffen", sagt Robin Page, Leiter Design bei Volvo Cars. Geschmack und Bedürfnisse von Kunden würden sich im Laufe der Zeit ändern, weswegen man die DNA in ein neues Zeitalter übertragen müsse.



Auch das Interieur habe das Potenzial zur Stilikone, betonen die Schweden: Als erstes Modell der schwedischen Premium-Marke verzichtet der Volvo C40 Recharge gänzlich auf Leder - auch an Sitzen, Lenkrad und Automatikwahlhebel. Stattdessen kommen neue Materialien wie Microtech-Textilpolster für die Sitze und nachhaltigere Alternativen zum Beispiel aus recycelten Plastikflaschen zum Einsatz.



Der schwedische Premium-Automobilhersteller verkauft das Crossover-Modell - wie künftig alle Elektrofahrzeuge - ausschließlich online. Volvo konzentriert sich dabei auf wenige, beliebte Ausstattungsvarianten, um die Komplexität im Modellangebot zu vereinfachen. Kunden sollen zudem von einem umfassenden Service-Komplettpaket profitieren.

