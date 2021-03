  Volvo C40 Recharge fährt in die Zukunft

Der neue C40 Recharge zeigt, wohin die Reise bei Volvo geht. Diesem Stromer soll die gesamte Schweden-Palette folgen. Bis 2030 will Volvo das Pkw-Sortiment ausschließlich mit Elektromotoren ausgestattet haben. Erhältlich sein sollen sie dann nur noch online. "Wir haben früher wenig über Elektromobilität gesprochen", so Volvo-Chef Hakan Samuelsson. Doch dies ändere sich nun komplett.



"Um erfolgreich zu bleiben, brauchen wir profitables Wachstum. Anstatt in ein schrumpfendes Geschäft zu investieren, investieren wir lieber in die Zukunft - elektrisch und online", sagt Samuelsson. Man konzentriere sich voll und ganz darauf, eine führende Position im schnell wachsenden Premium-Elektroauto-Segment einzunehmen.



Henrik Green, Chef-Techniker des schwedischen Fahrzeugherstellers, betont bei der Online-Fahrzeugpräsentation: "Der C40 ist mehr als ein Elektroauto." Dieses Auto besitze zunächst ein faszinierendes Design, außerdem befände sich das Fahrzeug auf dem modernsten technologischen Niveau, das heute möglich sei.



Henrik Green macht auf die neuartigen Pixel-Scheinwerfer aufmerksam und hebt die Modernität des gemeinsam mit "Google" entwickelten Infotainment-Systems hervor. Beliebig viele Apps könne man damit nutzen. Ein unbegrenztes Datenvolumen soll jederzeit beste Konnektivität sichern. Updates erfolgten selbstverständlich über die Luft.



Nach dem zu Jahresbeginn eingeführten Volvo XC40 Recharge Pure Electric und dem nun vorgestellten Volvo C40 Recharge, der ab Herbst 2021 ebenfalls im belgischen Werk Gent vom Band läuft, folgen also in den kommenden Jahren weitere Elektroautos der schwedischen Premium-Marke. Bereits 2025 soll weltweit jedes zweite verkaufte Volvo-Modell rein elektrisch unterwegs sein und der Rest auf Hybride entfallen.



Den Volvo C40 Recharge prägt ein eigenständiges Design: Am Heck fallen insbesondere die markant gestalteten Rückleuchten ins Auge, die gut mit der niedrigeren, zum Heck abfallenden Dachlinie harmonieren. Mit der Frontpartie wiederum wird das neue Volvo-Gesicht für alle vollelektrischen Modelle eingeführt, zu dem unter anderem die Scheinwerfer mit Pixel-Technik gehören.



Im C40 hat der Fahrer die für SUVs typische erhöhte Sitzposition. Modellspezifische Farb- und Dekorelemente geben Spielraum zur Individualisierung. Als erstes Volvo-Modell verzichtet der C40 Recharge dabei komplett auf Leder.



Den Vortrieb übernehmen zwei Permanent-Magnet-Elektromotoren an der Vorder- und Hinterachse, die eine Systemleistung von 300 kW/408 PS und 660 Newtonmeter Drehmoment entwickeln. Die nötige Energie liefert eine 78-kWh-Batterie, die sich an Schnellladestationen binnen 40 Minuten zu 80 Prozent aufladen lassen soll. Die erwartete Reichweite beträgt rund 420 Kilometer (WLTP); diese kann laut Hersteller im Laufe der Zeit durch Software-Updates voraussichtlich weiter verbessert werden.



Mit der zunehmenden Elektrifizierung will sich Volvo Cars auch zum digitalen Unternehmen wandeln - und verlagert den Direktvertrieb der Personenwagen ins Internet: Im Zuge der neuen Modelloffensive will der schwedische Hersteller E-Autos nur noch über Online-Kanäle anbieten.



Auch wenn das derzeitige Handelsmodell vor einem grundlegenden Wandel stehe, komme den Vertragspartnern weiterhin eine wichtige Rolle zu, teilt Volvo mit. Diese sollen Anlaufstelle für die Kunden bleiben und den weiteren Aufbau der Kundenbeziehungen stärken.



Lars Wallerang / mid

mid Groß-Gerau - Stromert in die Volvo-Zukunft: der neue C40. © Volvo