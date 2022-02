Volvo C40: Komfort in Grün

Er ist schnell, bequem, elektrisch und besteht zum Teil aus nachhaltigen Materialien, der Volvo C40. Das viertürige Crossover-Coupe fungiert bei den Schweden als Pionierfahrzeug auf dem Weg in eine neue grüne Automobilität. Der Motor-Informations-Dienst (mid) stellt den kompakten Avantgardisten in Hamburg auf die Probe.



Der Einstieg ins Cockpit des C40 gelingt ähnlich mühelos wie beim rustikalen XC40 - kein Wunder, basieren beide Modelle doch auf der "Kompakten Modular Architektur" (CMA). Erfreulich gestaltet sich auch die Sitzprobe im Fond, das auch größeren Menschen eine Beinfreiheit gewährt, die in dieser Fahrzeugklasse über dem Durchschnitt liegt. Das Gepäckraumvolumen ist mit 413 Litern zwar nicht unbedingt eindrucksvoll, doch mit umgeklappten Rücksitzlehnen verwandelt sich der Kofferraum in ein Beladungsabteil mit 1.205 Litern Volumen.



Der Allradler wird von zwei starken E-Motoren angetrieben. Jeweilige Maximalleistung: 150 kW/204 PS. Daraus resultiert eine Systemleistung von 404 Pferdestärken und ein maximales Drehmoment von muskulösen 660 Nm. In 4,7 Sekunden spurtet der C40 von 0 auf 100 km/h. Die Spitzengeschwindigkeit ist bei Volvo ja seit einiger Zeit auf 180 km/h begrenzt - eine freiwillige Beschränkung, die bei einem Stromer ganz besonders viel Sinn ergibt. Je nach Fahrweise beträgt die Reichweite pro Akkuladung zwischen etwa 400 und 500 Kilometern und kann sogar noch darüber hinausreichen.



Auch wenn die aktuellen E-Sportwagen aus deutschen Landen noch rasanter unterwegs sind, erweist sich der Volvo C40 Recharge Pure Electric als Kraftpaket, das auch Fahrern mit gehobenen Ansprüchen an Durchzugskraft viele Beschleunigungsfreuden bereitet. Unterdessen ist, wie bereits vom XC40 Recharge Pure Electric bekannt, die Rekuperation auch beim C40 sehr zupackend eingestellt. Im Stadtverkehr genügt das Lösen des Fußes vom Strompedal, um eine veritable Bremsung auf null km/h an der roten Ampel hinzulegen.



Das Modell mag auf den ersten Blick keinen gerade luxuriösen Eindruck machen, auch wenn es preislich in der gehobenen Liga mitspielt (Basispreis First Edition: 62.050 Euro). Innenraumstoffe aus alten PET-Flaschen und anderen ökologisch wertvollen Provenienzen bieten freilich kein klassisches Luxus-Ambiente. Doch man darf sich nebenbei fragen, ob Ledersitze noch zeitgemäß sind oder etwas altmodisch wirken. Der Volvo C40 hat ganz offensichtlich eine ökologisch aufgeklärte, technikaffine Zielgruppe mit überdurchschnittlichem Einkommen im Visier.



Das im Innenraum verwendete Wollgemisch hat den Namen "Tailored Wool Blend". Es tritt an als hochwertige und komfortable Alternative zum Leder mit einer wolligen Haptik. Volvo verwendet auch Wildleder-Textil und Microtech-Vinyl-Polsterung: Wildleder-Textil wird aus recycelten Kunststoff-Flaschen hergestellt.



Zukunftsmusik spielt auch das Außendesign: Die Frontpartie prägen der verkleidete Kühlergrill in Wagenfarbe - ein Ausweis der elektrischen Identität des Modells - und die "Thors Hammer"-Scheinwerfer, die hier aber erstmals mit Pixel-LED-Technik arbeiten: Sie passen sich automatisch den Lichtbedingungen an und schalten sich unabhängig ein und aus, um ein jeweils optimales Lichtmuster zu erzeugen. Die breiten LED-Rückleuchten sind jetzt in einzelne Segmente unterteilt und zeigen klassisches Design in einer modernen Ausführung. Besonders gut zum Ausdruck kommt der moderne Charakter des Crossover-Modells in der neuen, tiefblauen Metallic-Farbe "Fjord Blue".



Technische Daten Volvo C40 Recharge Pure Electric "First Edition":



- Länge / Breite (mit Außenspiegeln) / Höhe: 4,44 / 2,03 / 1,60 Meter



- Antrieb: Zwei Permanentmagnet-Synchronmotoren mit 1-Gang-Getriebe



- Leistung: 300 kW/404 PS



- max. Drehmoment: 660 Nm



- Beschleunigung: 0 bis 100 km/h in 4,7 Sekunden



- Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h



- Normverbrauch (WLTP): 22,3 kWh/100 km



- Preise: ab 62.050 Euro

