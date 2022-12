Volvo behauptet sich in verschärftem Crash-Test

Das schwedische Kompakt-SUV Volvo XC40 erzielt die IIHS-Bestnote. Im verschärften Crashtest des US-Instituts für Verkehrssicherheit IIHS (Insurance Institute for Highway Safety) erhält das Modell die Gesamtnote "gut" - als einziges SUV und als eines von nur zwei Fahrzeugen überhaupt.



Für die Top-Bewertung müssen die getesteten Fahrzeuge auch beim verschärften Frontalaufprall einen ausgezeichneten Insassenschutz bieten - und das in beiden Sitzreihen. Mit den aktualisierten Rahmenbedingungen für seinen am längsten durchgeführten Crashtest reagiert das IIHS auf häufige Unfallsituationen.



Der Volvo XC40 überzeugt in allen Testkategorien und schützt die Insassen effektiv. Mit der Gesamtnote "gut" knüpft das kleinste SUV-Modell der schwedischen Automobilmarke nicht nur an seine bisherigen Ergebnisse an, sondern auch an die Resultate der anderen Volvo Modelle:



Der große Volvo XC90 wurde bereits 2014 mit der Note "gut" im damals neu eingeführten Frontal-Crashtest mit geringer Überlappung ("Small Overlap Test") bewertet - und das, obwohl die Basisplattform der ersten Modellgeneration seit 2003 unverändert blieb. Viele Wettbewerber mussten dagegen erhebliche strukturellen Änderungen vornehmen, um die Bestnote zu erzielen. Jetzt hat auch der im Jahr 2017 vorgestellte Volvo XC40 einen weiteren neuen Test ohne größere strukturelle Änderungen bestanden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1