Volvo baut Akkuwerk für 2,9 Milliarden Euro

Ein ambitioniertes und teures Projekt: Umgerechnet rund 2,9 Milliarden Euro kostet ein neues Batteriewerk im schwedischen Göteborg, mit dessen Hilfe Volvo Cars und Batteriehersteller Northvolt die Elektrifizierung ordentlich anschieben wollen.



Die neue Fertigungsstätte mit bis zu 3.000 Arbeitsplätzen soll im Jahr 2025 in Betrieb gehen und das geplante Forschungs- und Entwicklungszentrum ergänzen, das die beiden Partner schon im Dezember 2021 angekündigt hatten.



Das neue Akkuwerk und die enge Kooperation mit Northvolt sind wichtige Bausteine der Volvo-Elektrifizierungsstrategie. Schließlich will der Hersteller ab 2030 nur noch vollelektrische Fahrzeuge bauen. In Göteborg sollen die Batteriezellen für die nächste Generation der Volvo- und Polestar-Stromer gefertigt werden. "Mit einer potenziellen Produktionskapazität von bis zu 50 Gigawattstunden pro Jahr lassen sich Hochvoltakkus für etwa eine halbe Million E-Fahrzeuge fertigen", heißt es aus Schweden.

