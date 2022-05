Volvo-App für leichteres Laden

Das Laden gehört noch zu den Hürden für Elektroautofahrer - zumindest in einigen Gegenden. Die Hersteller bemühen sich um niederschwellige Lösungen. Beispiel: die neue Volvo-App. Der schwedische Autobauer integriert Plugsurfing in die "Volvo Cars App". Mit der Erweiterung um das Ladenetzwerk erhalten Nutzer nun Zugang zu mehr als 270.000 Ladepunkten in Europa direkt über die App. Auch der Bezahlvorgang soll direkt über die Smartphone-App der Volvo-Fahrer abgewickelt werden.



"Wir wissen, wie frustrierend es für viele unserer Kunden ist, mehrere Karten und Apps mit sich herumzutragen, um verschiedene Ladestationen zu nutzen", sagt Arek Nowinski, bei Volvo für die EMEA-Region (Europa, Naher Osten und Afrika) verantwortlich. "Durch die Verbesserung des mobilen Ladeerlebnisses unterstützen wir unsere Kunden in ganz Europa auf ihrer vollelektrischen Reise." Über die digitale Plattform, die Volvo Cars App, habe man nun Zugang zu noch mehr Ladepunkten innerhalb und außerhalb des eigenen Heimatlandes.



Angefangen mit der Schweiz, wird Volvo Cars die erweiterten Funktionen bis Ende Juni 2022 in allen europäischen Märkten einführen.

