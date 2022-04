Vollelektrischer Cupra Born am Polarkreis

Das in Barcelona entworfene erste vollelektrische Fahrzeug der Marke Cupra ist von der Natur inspiriert. Der Cupra Born hebt sich durch seine exklusiv für dieses Modell entwickelte Farbe Aurora Blue von Eis und Schnee ab. Diese Farbe ist der Lichtstimmung der Polarlichter nachempfunden und die Geräusche des Spaniers wurden in Anlehnung an die Natur entwickelt.



"Das Design von Cupra trägt die Impulse der Natur. Aber nicht von ihren idyllischen Formen, sondern von ihren ursprünglichen Elementen: Stein, Holz, Mineralien. Wir haben ein ganzheitliches Erlebnis geschaffen, bei dem alles zusammengehört und die gleiche Geschichte erzählt", erklärt Francesca Sangalli, Leiterin der Abteilung Color & Trim Concept & Strategy.



"Bei Cupra haben wir die Natur in Farbe verwandelt", sagt Sangalli. Am Polarkreis, wo der Cupra Born gerade unterwegs ist, können an bis zu 200 Nächten im Jahr Polarlichter beobachtet werden.



Der Cupra Born bewegt sich nahezu geräuschlos vorwärts - er sollte jedoch auch klingen. Das Design- und Ingenieursteam von Cupra kreierte für das Modell daher einen exklusiven Sound, der natürlichen Geräuschen wie dem Knarren von Holz, dem Reiben von Steinen oder dem Sound des Windes nachempfunden ist.

