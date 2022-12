Volle Städte am letzten Adventswochenende

Das vierte Adventswochenende wird nochmals ein Einkaufs- und Weihnachtsmarktwochenende mit vollen Innenstädten und Ballungsräumen. Ausgebremst werden Reisende vor allem vor und an den Baustellenabschnitten und hier insbesondere auf den sowieso verkehrsintensiven Fernstraßen. Darauf weist der ACE Auto Club Europa hin.



Noch ist die Reisetätigkeit auf niedrigem Niveau, Schul- und Semesterferien beginnen erst ab Mitte der kommenden Woche. In den Innenstädten und drumherum ist es sowohl am Freitagnachmittag durch Pendelnde als auch am Samstag und stellenweise sogar am Sonntag sehr voll.



Zum einen sind sehr viele Weihnachtsshopper auf dem Weg in Innenstädte und Einkaufszentren, zum anderen werden die Weihnachtsmärkte erneut einen Besucheransturm erleben. Somit ist die Parkplatzsuche erneut ein Geduldsspiel, wer sich stressärmer in den Trubel stürzen will, nutzt besser den öffentlichen Nahverkehr.



Am Freitag erwartet der ACE bereits zur Mittagszeit einsetzenden Pendelverkehr rund um die Ballungsräume sowie hohes Verkehrsaufkommen bundesweit, die Staugefahr ist sehr hoch. Bis in die Abendstunden ist kaum mit Entspannung zu rechnen.



Am Samstag muss in den Vormittagsstunden mit dichtem Verkehr auf den Einfallstraßen großer Städte und in den Stadtzentren bis in den Abend hinein gerechnet werden. Parkmöglichkeiten stoßen an ihre Grenzen.



Am Sonntag wird reger An- und Abreiseverkehr zu Weihnachtsmärkten und Adventsfeierlichkeiten erwartet.



Auf den Fernstraßen wird moderates Verkehrsaufkommen erwartet, stockender Verkehr und erhöhte Staugefahr droht vor Baustellenbereichen und bei widrigen Witterungseinflüssen.



Nach dem meteorologischen Winterbeginn am 1. Dezember ist auch auf den Straßen im Flachland jederzeit mit winterlichen Verkehrseinflüssen zu rechnen. Glatte Straßen durch Eis und Schnee erfordern eine umsichtige Fahrweise, spätestens in diesem Fall ist eine wintertaugliche Ausrüstung des Fahrzeuges notwendig. Hierzu ist auch die situative Winterreifenpflicht in Deutschland zu beachten.



Winterliche Straßenverhältnisse sind im Alpenraum jederzeit zu erwarten. Kurzfristig gesperrte Pässe sind möglich, alle regulären Wintersperren sind aktiv. Tagesaktuell sind diese in der Alpenstraßen-Übersicht des ACE gelistet. Weitere Informationen, Höhen- und Steigungsgradangaben, sowie Caravan-Eignung sind ebenfalls übersichtlich dargestellt.

