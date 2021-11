Vollausstattung im Toyota Aygo X Limited

Klein, aber oho: Der Toyota Aygo X kommt in einer auf 500 Exemplare limitierten Top-Version auf den Markt. Die Vollausstattung soll zahlreiche Annehmlichkeiten bieten, die man gemeinhin erst von größeren Fahrzeugen erwartet.



Der Aygo X Limited wird in der Zweifarb-Lackierung Cardamom Green / Night Sky Black angeboten. Optional steht ein Canvas-Faltdach in der Ausstattungslinie Toyota Aygo X Limited Air zur Wahl. Neben dem schlüssellosen Smart-Key-Zugangssystem verfügen beide limitierten Topvarianten über eine Klimaautomatik, Lederlenkrad und -schaltknauf, spezielle Limited-Teilledersitze, Privacy Verglasung, Ambientebeleuchtung und eine kabellose Smartphone-Ladeschale an Bord.



Als zentrales Bedienelement fungiert der neun Zoll große Bildschirm des Multimediasystems, der neben einer cloudbasierten Navigation auch eine kabellose Smartphone-Einbindung per "Apple CarPlay" und "Android Auto" umfasst. Für den Klanggenuss sorgt das JBL Premium-Soundsystem.



Serienmäßig verfügen alle Aygo X Modelle über ein hohes Sicherheitsniveau und die neueste Toyota Safety Sense Generation, die verschiedene Assistenzsysteme kombiniert und so ein engmaschiges Sicherheitsnetz knüpft.



Optisches Erkennungszeichen der Topversion ist neben speziellen 18-Zoll-Leichtmetallfelgen mit orangenen Akzenten die eigenständige Frontpartie: LED-Scheinwerfer flankieren den markanten Kühlergrill. Auch Kotflügel und der hintere Stoßfänger prägen ein modifiziertes Design. Komplettiert wird die Ausstattung von Nebelscheinwerfern und Parksensoren an Front und Heck.



Den Vortrieb des Aygo übernimmt ein Benziner. Aus einem Liter Hubraum schöpft der Dreizylinder 53 kW/72 PS, die Kraftübertragung übernimmt wahlweise ein Fünfgang-Schaltgetriebe oder ein stufenloses CVT-Getriebe.

