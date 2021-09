ViveLaCar: Auto-Abo jetzt auch mit Kauf-Option

Auto-Abos machen es Kunden besonders leicht, ein eigenes Auto zu nutzen, ohne es zu besitzen. Mit nur wenigen Klicks, ohne Papierkram und mit voller Kostenkontrolle. Was aber, wenn man ein liebgewonnenes Abo-Auto im Anschluss doch kaufen, finanzieren oder leasen möchte? Zumindest für ViveLaCar Abonnenten ist das in Kooperation mit der Creditplus Bank ab sofort möglich.



In der Regel werden Auto-Abos von Menschen genutzt, die sich aktuell nicht für einen Kauf oder eine Finanzierung entscheiden möchten. Die Gründe sind vielfältig - eine neue Arbeit, Nachwuchs - oder die Unsicherheit, ob zum Beispiel ein Elektroauto die eigenen Anforderungen tatsächlich erfüllt. Speziell diese Frage lasse sich häufig nicht an einem Wochenende beantworten, meint Mathias R. Albert, Gründer und CEO des Stuttgarter Tech-Start-up ViveLaCar. Der Alltagstest einer neuen Technologie dauere oft mehrere Wochen, besser noch Monate.



Dabei lasse sich zum Beispiel herausfinden, wie es wirklich um Reichweite und Ladeinfrastruktur bestellt ist. Dies war mit dem Auto-Abo von ViveLaCar schon bisher möglich, ohne langfristige Verpflichtungen oder eine Anzahlung. Immer wieder aber hätten Abonnenten nach dieser ausführlichen Kennenlern-Phase gefragt, ob sie das zuvor abonnierte Auto erwerben können.



"Diese Option haben wir nun in unsere Plattform integriert und schaffen somit ein einzigartiges Angebot", erklärt der Auto-Abo-Pionier. "Der Händler-Partner kann damit die längste Probefahrt der Welt anbieten, der Abonnent bei Gefallen "sein" Fahrzeug anschließend erwerben. Wir sorgen für alle notwendigen Abläufe und sichern für Kunden eine rein digitale, transparente und einfache Abwicklung", so Albert weiter.

Alternativ kann das gebuchte Fahrzeug am Ende des Abonnements natürlich weiterhin einfach zurückgegeben oder auch ein neues Fahrzeug abonniert werden.



"Für uns war es nur ein konsequenter Schritt, neben der Refinanzierung der Abo-Fahrzeuge für die ViveLaCar-Partner auch Leasing oder Finanzierung für den Endkunden zu integrieren. Die digitale Anwendung nutzen wir bereits erfolgreich in unseren eigenen Angeboten und freuen uns nun über die Erweiterung unserer Zusammenarbeit mit ViveLaCar", so Alexander Bühler, Leiter Sales Automotive bei der Creditplus Bank.



Das neue Angebot möchte ViveLaCar kurzfristig auch auf seine White-Label-Lösungen für verschiedene Automobilhersteller ausdehnen und dabei deren digitale Finanzierungs- und Leasingangebote mit einbeziehen.



Christoph Reifenrath / mid

