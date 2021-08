Virtuell in die Opel Classic-Sammlung

Virtuelle Rundgänge durch mehr als 120 Jahren Automobil- und 159 Jahren Markengeschichte: Opel Classic macht es unter opel.de/opelclassic möglich. Die Online-Besuche starten mit den Thementouren "Alternative Antriebe", "Rallye Racing", "Roaring Twenties" und "Mobilität für Millionen".



Auf diese innovative Weise kann die Ausstellung im ehemaligen Verladebahnhof K6 auf dem Rüsselsheimer Werksgelände rund um die Uhr und an allen Tagen des Jahres besucht werden. Bei den 360-Grad-Rundgängen gelangen die Besucher virtuell in die "heiligen Hallen" der Opel Classic-Sammlung. Hier hütet die Marke mit dem Blitz einen wahren Schatz aus 600 historischen Fahrzeugen und Studien sowie 300 weiteren Ausstellungsstücken von der Opel-Nähmaschine bis zum Flugzeugmotor.



Gelbe Infopoints leuchten an den Fahrzeugen auf, die zur gewählten Thementour gehören. So können sich Interessierte an das Ausstellungsobjekt - ob Fahrrad, Motorrad, Auto oder Concept Car - heranzoomen. "Ein Click auf den Infopoint öffnet dann neue Perspektiven", heißt es bei Opel. "Steckbriefe beschreiben die historische Bedeutung des jeweiligen Exponats und erklären dessen technische Highlights."

