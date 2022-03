Virtual Reality: Audi setzt auf "immersive Erlebnisse"

Die Autofahrt als multimodales Gaming-Erlebnis: Audi verwandelt das Fahrzeug in eine Erlebnisplattform für Virtual Reality. Damit können die Fond-Passagiere in vielen Modellen der Marke Filme, Videospiele und interaktive Inhalte höchst realistisch erleben. Nämlich "immersiv" - sie tauchen also extrem tief in die konsumierten Inhalte ein.



Dazu wird erst einmal eine spezielle VR-Brille benötigt. Und dann die neueste, holoride-fähige Ausbaustufe des modularen Infotainment-Baukastens (MIB 3). Hinter holoride verbirgt sich laut Audi eine Technologie, die virtuelle Inhalte in Echtzeit an die Fahrbewegungen des Autos anpasst. Fährt das Auto durch eine Rechtskurve, dann fliegt beispielsweise auch das Raumschiff in der imaginären Welt nach rechts. Beschleunigt das Fahrzeug, beschleunigt auch das Raumschiff. Die Entwicklung dieser VR- oder XR-Technologie (XR = Extended Reality) wurde von den Ingolstädtern initiiert, vom Tech-Entertainment-Start-up holoride wird sie vorangetrieben und herstellerübergreifend kommerzialisiert.



Dabei etabliert das Münchner Start-up auch gleich noch eine völlig neue Medienkategorie, die "Elastic Content" genannt wird. Dahinter stecken Inhalte, die sich an Fahrbewegungen, -zeit und -route anpassen. "Das Ergebnis sind immersive Erlebnisse in bisher ungekannter Qualität", so Audi.



Los geht es mit dem neuen Angebot im Juni, und zwar in A4, A5, A6, A7, A8, Q5, Q7, Q8, e-tron und e-tron GT quattro. Erstmals vorgestellt wird die Technologie wird auf dem Festival South by Southwest (SXSW) bis 20. März 2022 in Austin/Texas. Interessierte können holoride dort bereits im fahrenden Fahrzeug erleben.

