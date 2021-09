VinFast tritt Importeurs-Verband bei

Im Jahr 2022 will die vietnamesische Marke VinFast in Europa durchstarten. Jetzt wurde der Autohersteller in den Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller (VDIK) aufgenommen. Der vertritt damit in Deutschland 38 Marken von Pkw- und Nutzfahrzeugherstellern aus zwölf Ländern.



Eine besondere Stärke der internationalen Hersteller sei die Vielfalt ihres Angebots, auch und gerade im Bereich der alternativen Antriebe, so VDIK-Präsident Reinhard Zirpel: "Mit VinFast nimmt der VDIK erstmals ein Unternehmen mit Wurzeln in Vietnam auf. Wir vertreten damit nun Automarken aus Europa und den USA sowie aus drei verschiedenen asiatischen Ländern." Die internationalen Hersteller hätten schon früh Elektrofahrzeuge auf den Markt gebracht und seien damit sehr erfolgreich. VinFast werde dieses Profil weiter schärfen.



Zum Hintergrund: Den ersten global agierenden Autohersteller Vietnams leitet Ex-Opel-Boss Michael Lohscheller. 2022 will VinFast unter anderem die vollelektrischen Modelle VF e35 und VF e36 einführen. Bich Tran, CEO von VinFast in Europa: "Deutschland ist einer der bedeutendsten Pkw-Märkte der Welt, auf dem auch die Elektromobilität schnell wächst. Wir bereiten uns intensiv auf den Markteintritt vor und möchten dazu auch die Expertise des VDIK nutzen."

