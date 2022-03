Viele Typen überzeugen

München. Gute Nachrichten für alle, die neue Sommerreifen brauchen. Viele Modelle konnten in einem ADAC-Test überzeugen. Der Autoclub hat 34 Reifen untersucht. Dabei schnitt rund ein Drittel (11) „gut“ und zwei Drittel (22) „befriedigend ab“. Der schlechteste Reifen bekam mit der Note 2,6 nur ein „ausreichend“. Getestet wurden 18 Reifen zwischen 81 und 168 Euro für Kompaktautos in der Dimension 215/60 R16 und 16 Modelle für Kleinwagen von 64 bis 107 Euro in der Dimension 185/65 R15. Bei den Kleinwagen liegen sechs Modelle mit „gut“ vorn.

Die Sieger heißen „Goodyear EfficientGrip Performance 2“ für 98 Euro (Note 2,0), „Bridgestone Turanza T005“ für 94 Euro (2,1) und „Michelin Primacy 4“ für 107 Euro (2,1). Neben dem „Pirelli Cinturato P1 Verde“ (90 Euro/2,3)und dem „Dunlop Sport BluResponse“ (97 Euro/2,5) konnte auch Giti aus Singapur mit dem „GitiSynergy H2“ (92 Euro/2,5) ein „gut“ erreichen.

Bei den Kompaktreifen, wie sie auch an kompakte SUV passen, schneiden fünf Modelle „gut“ ab. Das sind der „Continental PremiumContact 6“ für 163 Euro (Note 2,1), der „Michelin Primacy 4“ für 168 Euro (2,1), der „Bridgestone Turanza T005“ für 149 Euro (2,2), der „Dunlop Sport BluResponse“ für 152 Euro (2,4) und der „Toyo Proxes Comfort“ für 114 Euro (2,5). tmn

