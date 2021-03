  Viele Alkohol-Unfälle mit E-Scootern

Wie gefährlich sind die E-Scooter wirklich? Das Statistische Bundesamt (Destatis) hat jetzt erstmals eine Unfallbilanz für ein komplettes Kalenderjahr vorgelegt. Demnach wurden 2020 bei insgesamt 2.155 Unfällen mit Elektrokleinstfahrzeugen Menschen verletzt oder getötet. Dabei kamen fünf Menschen ums Leben, 386 wurden schwer und 1.907 leicht verletzt. Mehr als 80 Prozent dieser Verunglückten waren selbst mit dem E-Scooter unterwegs gewesen.



Die Polizei registrierte bei E-Scooterfahrern, die in einen Unfall mit Personenschaden verwickelt waren, 2.355 Fehlverhalten. Das mit 18,3 Prozent mit Abstand häufigste Delikt: Fahren unter Alkoholeinfluss (431 Fälle). Zum Vergleich: Im selben Zeitraum waren es bei Fahrradfahrern 7,1 Prozent und bei zulassungsfreien Krafträdern 7,8 Prozent. Außerdem legte die Polizei den E-Scooter-Fahrern häufig falsche Benutzung der Fahrbahn oder der Gehwege zur Last.



Nach Ansicht der Deutschen Verkehrswacht (DVW) werden sich die Unfallzahlen in den nächsten Jahren deutlich erhöhen. Zum einen steigt der Fahrzeugbestand auch im privaten Bereich, andererseits zeichnen die Daten für 2020 ein verzerrtes Bild, da die Reisebeschränkungen der Corona-Pandemie die Hauptnutzergruppe der Touristen stark reduziert haben. Diese nahmen laut DVW zuallererst das üppige Verleihangebot in größeren Städten wahr.