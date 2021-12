Viel Platz – auch auf den Rücksitzen

Mannheim. 18 Jahre und drei Generationen dauerte es. So lange hatte sich VW Zeit gelassen, bis die Wolfsburger ihrem Bestseller Golf ein Kombiheck verpassten. Und seit 1992 mausert sich der Variant zum Erfolgsmodell – mehr als drei Millionen Exemplare sind inzwischen vom Band gerollt. Dass der Golf VIII an dieses Erfolgskonzept anknüpfen soll, versteht sich von selbst. Zumal er nicht nur schick daher kommt, sondern vor allem beim Radstand deutlich zugelegt hat – was den Kompakten zu einem Konkurrenten des Konzernbruders Passat werden lässt.

Golf Variant eTSI R-Line Motor: Vierzylinder-Benziner Hubraum: 1498 ccm Leistung: 110 kW / 150 PS Max. Drehmoment: 250 Nm Antrieb: Vorderradantrieb, siebenstufiges Doppelkupplungsgetriebe Höchstgeschw.: 224 km/h Beschleunigung: 8,7 Sekunden von 0-100 km/h Verbrauch pro 100 Kilometer (Werksangaben/WLTP): 4,9 l / Testverbrauch: 5,3 l CO2-Emission: 112 g/km Abgasnorm: Euro-6d-ISC-FCM Länge: 4633 mm, Breite: 1789 mm, Höhe: 1498 mm Leergewicht: 1425 kg Kofferraumvolumen: 611 bis 1642 Liter Preis: 35 100 Euro Serienausstattung: Digitale Instrumente, 10-Zoll-Navigations–system „Discover Media“, Multifunktionslenkrad, Climatronic, Keyless-Go, LED-Scheinwerfer, 17-Zoll-Leichtmetallräder „Valencia“, „R-Line“-spezifische Stoßfänger, Diffusor im Heck, Sportsitze mit integrierten Kopfstützen, Sportfahrwerk, Progressivlenkung, diverse Assistenz-Systeme. se

Gerade für die Hinterbänkler waren die früheren Variant-Generationen des Golfs auf der Langstrecke kein Vergnügen. Nun streckt sich der Abstand zwischen den Achsen auf 2,69 Meter – was der Beinfreiheit hinten voll zugutekommt. Dieses: „Ich rücke noch ein Stück nach vorne“ des Fahrers kann man sich nun selbst bei großgewachsenen Passagieren getrost ersparen. Es geht eh sehr luftig zu im Innenraum.

Nicht einschränken müssen sich die Passagiere auch beim Gepäck – ein zwingendes Attribut eines Kombis. Theoretische 611 Liter Ladevolumen bedeuten schlichtweg das Urlaubsgepäck einer vierköpfigen Familie – und zwar locker. Und dabei bringt der neue VW Golf Variant auch viele praktische Details mit. Das Gepäckabteil bietet eine Netztrennwand, die sich an verschiedenen Positionen montieren lässt, diverse Verzurrösen, Taschenhaken und auf Wunsch zwei Steckdosen: einmal der klassische Zwölf-Volt-Zigarettenanzünder-Anschluss oder auch eine vollwertige Steckdose.

Der Golf hat sich immer dadurch ausgezeichnet, dass sämtliche Schalter und Knöpfe selbsterklärend waren und sich alles intuitiv bedienen ließ. Das ist leider vorbei. Die Einstellungen laufen über den zentralen Monitor, der gut sichtbar im sehr reduzierten und aufgeräumten Armaturenbrett thront. Die Bedienung während der Fahrt, selbst das Anstellen der Sitzheizung, gestaltet sich aber schwierig – ohne den Blick von der Fahrbahn zu nehmen. Zudem hängt sich das System regelmäßig auf. Was besonders dann ärgerlich ist, wenn ein unbekanntes Ziel mit dem Navi angesteuert werden soll.

Altbewährter Alleskönner

Schade, denn ansonsten gibt der Golf wieder den altbewährten Alleskönner. Das Fahrwerk ist auf Oberklasseniveau, die Lenkung bietet das perfekte Spiel zwischen Leichtgängigkeit und direkter Rückmeldung. Eine tolle Harmonie besteht zwischen dem Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe und dem 48-Volt-Mildhybrid-System im Testwagen. eTSI nennt Volkswagen den Antrieb, der sich eines Riemenstartergenerators bedient, der sich beim Bremsen auflädt.

Er gibt dem Variant ordentlich Druck beim Beschleunigen, unterstützt den Benziner auch an der Ampel, indem er ihm eine Pause gönnt – um dann ansatzlos bei „Grün“ auch bei winterlichen Temperaturen den Vierzylinder zu reaktivieren. Der Verbrauch fällt dadurch mit nur etwas über fünf Litern sehr anständig aus. Vor allem mit Blick auf die inzwischen stattliche Größe des „Kompaktwagens“. Das wird spätestens in Frage gestellt, wenn enge Parkhäuser zu durchqueren sind. Alles geht halt nicht, viel Innenraum braucht eine üppige Außenhülle.

Für knapp 27 000 Euro gelingt der Einstieg in den Golf Variant, der dann von einem Dreizylinder mit 110 PS angetrieben wird. Übrigens so viel PS wie der erste GTI hatte. Wer es auf die Spitze treiben will, kann sich auch einen allradgetriebenen R kaufen – und dann 320 PS durch die Gegend jagen. Viel interessanter ist jedoch, dass der Golf Variant rund 6000 Euro günstiger als der Passat ist.