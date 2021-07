Viel Dampf, coole Optik: Harleys neue Sportster S

Satter Antritt dank des neuen Revolution-Max-1250T-V2-Motors mit 122 PS, straffes, leichtgewichtiges Fahrwerk und knackige Federelemente für hohe Agilität: Fertig ist die neue Harley-Davidson Sportster S. Laut Hersteller setzt sie " Maßstäbe für diese traditionsreichste Baureihe" der Marke.



Im Profil wirkt die Neue flach und kraftvoll. Tank und Heck bilden den Rahmen für den Motor als Herzstück der Maschine. Der massige Vorderreifen soll Assoziationen zu den schnörkellosen Frontends klassischer Bobber wecken, während das Heck mit dem hochgezogenen Auspuff und einem schlanken Solositz an den Flattrack-Racer XR750 erinnert. Eine kräftige Upside-down-Gabel vorn und der breite Reifen am Heck setzen Bezüge zu leistungsstarken Sportbikes.



Fahrbereit wiegt die Sportster S vergleichsweise bescheidene 228 Kilo. Die hochgezogene 2-in-1-in-2-Auspuffanlage soll für einen "angenehm sonoren" Sound sorgen. Für ein sicheres Fahrerlebnis bringt der Neuzugang reichlich moderne Technik an den Start. Die drei vorprogrammierten Fahrmodi Sport, Road und Rain definieren elektronisch die Leistungscharakteristik des Motors und die Intensität der Fahrer-Assistenzsysteme. Mit zwei frei programmierbaren Modi kann das Fahrerlebnis noch gezielter auf persönliche Vorlieben oder bestimmte Situationen abgestimmt werden.



Die "Harley-Davidson Cornering Rider Safety Enhancements", ein Paket elektronischer Assistenzsysteme zur Unterstützung bei schwierigen Straßenverhältnissen und in Gefahrensituationen, passt zudem Leistungsabgabe Fahrdynamik beim Beschleunigen, im Schiebebetrieb und auf der Bremse dem verfügbaren Grip an - bei Geradeausfahrt und in Kurven.



Im Herbst 2021 werden die ersten Exemplare der Sportster S bei den Vertragshändlern eintreffen. Der empfohlene Verkaufspreis: ab 15.495 Euro.

