Vettel und Schumacher: Eine Rarität in der Formel 1

Mick Schumacher nutzte die Gunst der Stunde und zeigte Sebastian Vettel nach dem Rennen in Frankreich etwas im Cockpit seines Haas-Autos. Um was es ging, war nicht zu erkennen. Doch auf der Pressekonferenz vor dem achten WM-Lauf am Sonntag in Spielberg sorgten beide für die Auflösung.



Es ging um Schumachers Sitz. "Seit Anfang des Jahres sitze ich in einer leicht schiefen Position. Seb und ich hatten uns schon früher über dieses Thema unterhalten, und nun ergriff ich ihm die Gelegenheit, das mal zu zeigen", so Schumacher. Vettels erster Tipp: "Mach den Sitz kaputt, dann bekommst du einen neuen." Ein als Scherz natürlich: "Nein, es geht vielmehr um Details, die du immer mal optimieren kannst, also haben wir uns zusammen angeschaut, was man da für Mick machen könnte", so Vettel.



Man muss wissen: Das war kein spontaner Ratschlag unter Landsmännern, unter Rennfahrer-Kollegen, sondern unter Freunden. Und echte Freundschaften sind im Milliarden-Geschäft Formel 1 eine echte Rarität. Doch so selten sie in dem Einzelkämpfer-Sport voller Egomanen vorkommen, so besonders sind die Bande zwischen dem viermaligen Weltmeister Vettel und Rookie Schumacher. Denn diese "Bromance" beflügelt. In erster Linie Schumacher, der mit seinen 22 Jahren beim Haas-Rennstall seine erste Saison in der Motorsport-Königsklasse bestreitet und von seinem Landsmann wichtige Tipps erhält. Aber auch den fast 34-jährigen Vettel, der in der Rolle des Mentors aufgeht.



Der Ursprung dieser Freundschaft liegt länger zurück. Vettel verbindet mit Micks Vater Michael ebenfalls ein besonderes Verhältnis, wenn auch auf andere Art und Weise. Denn im Kindesalter war der heutige Rekord-Weltmeister Schumacher für Vettel erst einmal ein Vorbild, das große Idol, das als Poster im Jugendzimmer hing.



Er hat Schumacher angehimmelt, auf alten Fotos aus den 1990er-Jahren legt der damals noch aktive Schumacher bei einem Kart-Event den Arm auf die Schultern des siegreichen Vettel, dem der Stolz deutlich anzusehen ist. Den von Schumacher übergebenen Pokal mit der Unterschrift des Idols hat Vettel natürlich heute immer noch.



Aus dem einstigen Vorbild wurde für Vettel mit der Zeit ein sehr guter Freund und auch Ratgeber. Ab 2010 fuhren beide sogar gemeinsam in der Formel 1, Schumacher hatte bei Mercedes nach drei Jahren Pause sein Comeback gefeiert und erlebte so bis 2012 drei der vier Vettel-Titel aus nächster Nähe. Der Heppenheimer hat nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass Schumacher ihm nach dessen folgenschwerem Skiunfall fehlt, dass er auch den Rat des heute 52-Jährigen vermisst. Im vergangenen Jahr, als es bei Ferrari gar nicht mehr lief für Vettel, hätte er Ratschläge der Ferrari-Legende ohne Frage gut gebrauchen können.



Stattdessen ist Vettel nun für Mick das, was Michael für ihn war. Schließlich kennt er den 22-Jährigen durch die Freundschaft mit Michael auch schon eine halbe Ewigkeit. "Ich bin immer froh, wenn ich ihm helfen kann mit meiner Erfahrung. Und wenn es nur bei Kleinigkeiten ist", sagte Vettel.



Für Schumacher ist die Hilfe mit ein Grund dafür, warum er recht schnell Fuß gefasst hat als Rookie, warum seine Lernkurve beständig nach oben zeigt. Er bekommt als Neuling im unterlegenen Haas-Team viele positive Kritiken, seinen Teamkollegen, den Russen Nikita Mazepin, hat er in der Regel im Griff.



Schumacher hat sich im Haifischbecken Formel 1 schon etwas freischwimmen können - und das auch dank Vettel. "Seb ist eine große Hilfe für mich. Auf und neben der Strecke. Ich bin froh, dass ich auf seine Erfahrung zurückgreifen kann. Er ist einfach sympathisch und ich bin froh, dass er da ist."



Andreas Reiners / mid

