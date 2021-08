Veterama Mannheim 2021 gecancelt

Die Ampel für den "Veteranen-Markt" in Mannheim stand lange auf Gelb. Leider ist sie jetzt auf Rot umgesprungen. Die Oldtimer-Szene wartete sehnsüchtig auf die Herbst-Veterama. Durch die Conona-bedingte Situation wurde die Anmeldefrist für Aussteller bis Ende Juni 2021 verlängert. Alles vergebens. Die Kult-Messe für "Das rostigste Hobby der Welt" wird zum zweiten Mal in Folge gecancelt.



Die Veterama hat sich seit 1975 zu Europas größtem Oldtimer-Markt entwickelt. Zuletzt kamen mehr als 4.000 Aussteller aus ganz Europa am zweiten Wochenende im Oktober nach Mannheim. Sie trafen dort auf fast 50.000 Sammler, die nach begehrten Teilen suchen.



Die Messe war immer bunt gemischt. Die Gäste machten sich noch im Jahr 2019 auf den 25 Kilometer langen Fußweg quer über das Messegelände. So weit ist laut Veranstalter und Wegbereiter der deutschen Veteranenszene, Winfried Seidel, genau die Strecke, die man zurücklegen muss, wenn man jeden Stand nach Raritäten durchkämmen möchte. "Die Stände mit Motorradteilen haben ein konstant hohes Niveau", so Seidel.



Auch die Autoteile boomten. Im Angebot waren zuletzt 4.000 Zweiräder und 500 Komplettfahrzeuge. Die Besucher kamen aus den Vereinigten Staaten, Griechenland, England, Frankreich, Ungarn, Finnland, Polen und vielen anderen Ländern.



Die Oldtimerszene ist bekanntlich ein Volk für sich. Über den Winter wird in der Garage getüftelt, gebastelt und geschraubt. Jedem Veteranen-Freund fehlt garantiert irgend ein Ersatzteil für "seinen" Oldtimer.



Jetzt heißt es durchhalten und abwarten bis zum Frühjahr 2022. Dann startet hoffentlich die nächste Saison der Frühjahrs-Veterama auf dem Hockenheimring mit einem Oldtimer-Youngtimer-Klassiker-Teilemarkt inklusive Show-Arena und Marktplatz für Komplettfahrzeuge. Hier gibt es für viele historische Schätze den sprichwörtlichen "Deckel auf den Topf".



Jutta Bernhard / mid

