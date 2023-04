Veterama Hockenheim am Start

Der Countdown läuft, es sind nur noch wenige Tage bis zur Frühjahrs-Veterama auf dem Hockenheimring. Vom 14. bis 16. April 2023 ist wieder Zeit für das "rostigste Hobby der Welt". Schon jetzt kann man feststellen: Die Szene hat sich erholt.



Die Veterama Show Arena, in der Old- und Youngtimer Besitzer den Besuchern ihre aus Chrom- und Lack glänzenden Schätzchen präsentieren können, ist bereits gut gefüllt. Allerdings können da auch noch viele "gut Wetter-Fahrer" spontan ihre Fahrzeuge ausstellen.



Die Sammelleidenschaft für Old- und Youngtimer scheint also ungebrochen zu sein.

Vielleicht nach dem Motto: Erst wenn die letzte Zapfsäule ausgetrocknet ist, erst wenn der letzte Verbrenner im Hochofen geschmolzen ist, werdet ihr merken wie schön "Autofahren einmal war."

