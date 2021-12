Vermarktung junger Gebrauchtwagen im Wandel

Die Vermarktung junger Gebrauchtwagen in Deutschland wird sich in den kommenden Jahren deutlich verändern. Zu diesem Ergebnis kommt eine

Expertenstudie der Unternehmensberatung MSR Consulting im Auftrag der Dekra Automobil GmbH.



"Der Wandel, der sich im Neuwagenvertrieb schon länger auswirkt, erfasst mit Verzögerung auch das nachgelagerte Geschäft mit jungen Gebrauchten", fasst Guido Kutschera, Vorsitzender der Geschäftsführung der Dekra Automobil GmbH, eine Kernaussage der Studie zusammen. "Auf der Nachfrageseite zeigen sich zwei zentrale Trends: Zum einen verändert sich der Kundenfokus weg vom Besitzanspruch hin zur Nutzungsmöglichkeit. Zum anderen sinken die Haltedauern, die Flexibilität beim Fahrzeugwechsel steigt."



Die Veränderungen im Mobilitätsverhalten von Privat- und Gewerbekunden bringen große Herausforderungen für die Marktteilnehmer mit sich. So verschieben sich die Kundenbedürfnisse in Richtung flexibler, bequemer und risikofreier Mobilität. Der Besitz von Fahrzeugen nimmt in seiner Bedeutung ab, die Nutzung, ggf. auch die geteilte Nutzung, steht im Mittelpunkt. Die angebotenen Alternativen zum Kauf - etwa Leasing, Abo, Kurzzeitmiete, Unlimited- Mietwagenzugang, Carsharing etc. - werden zahlreicher. Neue Technologien zum Beispiel in den Bereichen Elektromobilität, Smart Mobility und Konnektivität treiben die weitere Verbreitung von Mobilitäts-Flatrate-Angeboten voran.



Bei Neuwagen ist abzusehen, dass der Vertrieb zukünftig verstärkt in der Verantwortung des Herstellers oder Importeurs erfolgt. Und auch bei den jungen Gebrauchten, überwiegend Leasing- und Mietwagenrückläufer, tendieren die Hersteller und Importeure bzw. ihre Banken und Leasinggesellschaften zunehmend dazu, diese Fahrzeuge auch selbst an Endkunden zu vermarkten - mit den entsprechenden Folgen für die Autohäuser.



Der Onlineverkauf ist im Neuwagenvertrieb längst ein fester Bestandteil des Angebots vieler Marken. Im Vertrieb junger Gebrauchtwagen beginnt er sich erst zu etablieren. Ein enormer Effizienzvorteil liegt in der Möglichkeit des so genannten "Virtual Stockings". Das bedeutet, dass die Fahrzeuge für die Vermarktung nicht auf dem eigenen Hof stehen müssen. Sie können woanders von spezialisierten Dienstleistern vorgehalten werden.



"Die klare Ausrichtung auf eine wachsende, digitalaffine Zielgruppe mit entsprechendem Mehrwert, gepaart mit einem klaren Preisvorteil durch hohe Kosteneffizienz, hat das Potenzial, das Remarketing junger Gebrauchtwagen grundlegend zu verändern", stellen die Studienautoren fest. "Dekra ist seit Jahrzehnten Partner des Kfz-Gewerbes. Mit dieser Studie in Kooperation mit MSR Consulting wollen wir die Unternehmen dabei unterstützen, sich optimal für die Zukunft aufzustellen", so Guido Kutschera.



Mehr Informationen gibt es unter kfz-gewerbe@dekra.com

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1