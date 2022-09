Verkehrssicherheit: Sehen und Gesehenwerden

Auf dem Parkett der Eitelkeiten geht es oft ums Sehen und Gesehenwerden. Im Straßenverkehr ist die gute Sichtbarkeit sogar besonders wichtig weil relevant für die Sicherheit. Rund 29 Prozent aller Unfälle mit Getöteten in Deutschland passieren in der Dämmerung oder bei Dunkelheit.



Die Dekra-Niederlassungen beteiligen sich auch in diesem Jahr an der Aktion Licht-Test. Sie bieten, ebenso wie die Meisterbetriebe der Kfz-Innungen und andere Partner, einen kostenlosen Check der Beleuchtungseinrichtungen an. Dabei werden acht Bestandteile der Fahrzeugbeleuchtung überprüft - von Fern- und Abblendlicht über Nebelschlussleuchte und Warnblinkanlage bis zu den Bremsleuchten.



"Im Herbst und im Winter findet ein großer Teil des Straßenverkehrs in der Dämmerung oder im Dunkeln statt, gerade bei den Berufspendlern. Da ist es eine grundlegende Frage der Sicherheit, ob die Beleuchtung einwandfrei funktioniert", so Guido Kutschera, Vorsitzender der Geschäftsführung der Dekra Automobil GmbH. "Wir sehen regelmäßig an den Mängeln bei der Hauptuntersuchung, dass da noch viel Luft nach oben ist."



Mehr als ein Viertel aller Pkw, die in Deutschland zur Hauptuntersuchung kommen, haben Mängel an lichttechnischen Einrichtungen. "Es bleibt also weiterhin wichtig, Fahrzeughalter für das Problem zu sensibilisieren", betont der Experte.

