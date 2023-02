Verkehrsregeln gelten auch an den Tollen Tagen

Ein bisschen Ausnahmezustand herrscht in der heißen Phase der Karnevalssession. Doch die Hüter des Straßenverkehrs dürfen auch an den Tollen Tagen kein Auge zudrücken. In der "fünften Jahreszeit" ist nun mal nicht alles erlaubt.



Das gilt ganz besonders für den Alkohol: Beim Feiern kann es schnell passieren, dass man mehr "geistige Getränke" zu sich nimmt als ursprünglich beabsichtigt. Mit der Stimmung steigt dann auch der Alkoholspiegel - wobei das gleichfalls umgekehrt zutreffen kann. Wie auch immer, die Promillegrenzen für Fahrzeuglenker ändern sich an den tollen Tagen nicht. Hier liegt der zulässige Grenzwert für die Blutalkoholkonzentration bei 0,5 Promille. Der kann bei einem erwachsenen Mann bereits mit einem halben Liter Bier oder 0,2 Liter Wein erreicht werden, wie Fachleute warnen. Eine Frau benötigt für das Erreichen dieser Promillegrenze im Mittel sogar nur 0,3 Liter Bier bzw. 0,1 Liter Wein.



Ein Thema, das an Karneval ebenfalls immer wieder zu Problemen führen kann, ist die Frage, ob man kostümiert Auto fahren darf? Dagegen hat der Gesetzgeber grundsätzlich nichts einzuwenden, wenn einige wenige Auflagen beachtet werden. So dürfen durch die Verkleidung weder die Sicht noch das Gehör eingeschränkt sein.



Wer sich also an Fasching als "King Kong" mit einer großen Gorilla-Gesichtsmaske ans Steuer setzen will, der dürfte bei einer Kontrolle Diskussionsbedarf haben. Denn eben nicht jedes Kostüm ist kompatibel mit der Straßenverkehrsordnung. So besteht seit 2017 in Deutschland ein Vermummungsverbot. Dieses besagt, dass das Gesicht von Autofahrern nicht so verhüllt sein darf, dass die Person am Lenkrad nicht mehr zu erkennen ist. Vielmehr müssen "relevante" Gesichtspartien identifizierbar bleiben, etwa für die Verkehrsüberwachung. Die Hoffnung, an Karneval zum Beispiel Blitzer austricksen zu können, stirbt in diesem Fall sehr schnell.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1