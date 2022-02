Verkaufsstart für AMG-Hybridsportler

Mercedes-AMG bringt einen Spitzensportler mit Strom-Steckdose. Und zwar in Gestalt des GT 63 S E Performance. Der tritt zwar nicht gerade an, um das Weltklima zu retten. Aber sein WLTP-Verbrauch von 7,9 Litern je 100 Kilometer steht der sportlichen Speerspitze der Baureihe trotzdem gut zu Gesicht.



Immerhin liefert der Neue ja 620 kW/843 PS und ein maximales Drehmoment von mehr als 1.400 Nm. Dabei sollen das sofortige Ansprechen des Elektroantriebs an der Hinterachse, der schnelle Drehmomentaufbau und die verbesserte Gewichtsverteilung ein neues, hochdynamisches Fahrerlebnis ermöglichen. Verantwortlich dafür sind ein 4,0-Liter-V8-Biturbomotor und eine Elektromaschine. Aus dem Stand bis 100 km/h vergehen nur 2,9 Sekunden. Nach unter zehn Sekunden sind 200 km/h erreicht. Und erst bei 316 km/h endet der Vorwärtsdrang.



Die Batterie des E-Boliden ist wie in der Formel 1 auf schnelle Leistungsabgabe und -aufnahme ausgelegt. Mit der rein elektrischen Reichweite von gerade mal zwölf Kilometern ist zwar kein Rekord in Sicht, aber darum ging es bei der Entwicklung auch gar nicht. Mercedes-AMG spricht von einem "praxisgerechten Aktionsradius, beispielsweise in der Stadt oder in Wohngebieten".



Ab sofort ist das E Performance-Modell ab 196.897,40 Euro, die Editions-Version für 21.777 Euro mehr bestellbar. "Die Markteinführung erfolgt in Europa ab April 2022", heißt es aus Affalterbach.

