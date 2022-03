VDIK nimmt Great Wall Motor auf

Die Great Wall Motor Deutschland GmbH (GWM) gehört jetzt zum Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller (VDIK). Der chinesische Automobilhersteller wird auf Beschluss des Vorstands mit den beiden Marken WEY und GWM ORA in den VDIK aufgenommen. Damit vertritt der Verband in Deutschland nun 42 Marken von Pkw- und Nutzfahrzeugherstellern aus 13 Ländern.



Great Wall Motor will in Deutschland künftig ausschließlich elektrifizierte Fahrzeuge anbieten. WEY will einen Plug-in-Hybrid im Premiumsegment auf den Markt bringen. GWM ORA wird zunächst einen vollelektrischen Kompaktwagen präsentieren.



Great Wall Motor hat im Oktober 2021 seine europäische Zentrale in München eröffnet. Dort sind die Funktionen F&E, Vertrieb und Management für Europa konzentriert. Das Team von GWM in München soll in diesem Jahr auf voraussichtlich bis zu 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anwachsen.

