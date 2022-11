Variabel – für Kind und Kegel

Mannheim. Familien-Vans sind aus der Mode gekommen. Die sehr populären SUV haben ihnen den Rang abgelaufen, die meisten Hersteller ersetzten aufgrund der geringen Nachfrage entsprechend ihre Van-Modelle durch die höher gelegten Soft-Geländewagen. Umso bemerkenswerter ist es, dass BMW neben seinem Erfolgsmodell X1 dem 2er Active Tourer einen Nachfolger spendiert hat – wenn auch nur in der kompakteren Variante. Der größere Gran Tourer wird nicht ersetzt.

Es ist ja immer dünnes Eis, über Aussehen zu philosophieren, denn die Geschmäcker sind bekanntlich verschieden. Und außerdem sind Familien-Vans nicht unbedingt die Hingucker der Autowelt. Dennoch: Die Neuauflage des Active Tourers zieht die Blicke auf sich. Die – nun auch bei ihm – mächtige „Niere“, der Kühlergrill und das Erkennungszeichen eines BMWs, dominiert die Front, schmale LED-Leuchten lassen das Heck filigran wirken.

BMW 223i Active Tourer Motor: Vierzylinder-Benziner Systemleistung: 160 kW/218 PS Hubraum: 1998 ccm Max. Drehmoment: 360 Nm Elektromotor: 48 Volt Mild-Hybrid-Technologie mit 14 kW/19 PS Antrieb: Frontantrieb, Sieben-Gang-Steptronic mit Doppelkupplungsgetriebe Höchstgeschw.: 241 km/h Beschleunigung: 0 bis 100 km/h in 7,0 Sekunden Verbrauch pro 100 Kilometer (Werksangaben/WLTP): 5,9 l Benzin / Testverbrauch: 7,1 l Länge: 4386 mm, Breite: 1824 mm, Höhe: 1576 mm Leergewicht: 1620 kg Kofferraumvolumen: 415 – 1405 l Preis: 42 500 Euro Serienausstattung: LM-Räder, Sport-Lederlenkrad, BMW-Live-Cockpit-Plus mit Navigationssystem, LED-Scheinwerfer, Zwei-Zonen-Klimaautomatik, automatische Heckklappenbetätigung, zahlr. Assistenzsysteme. se

Die Moderne hat auch im Innenraum Einzug gehalten. Die Armauflage mit integriertem Bedienfeld für den zierlichen Gangwahlhebel, die Lautstärkeregler für das Audiosystem und weitere Funktionstasten scheinen zu schweben. Alles wirkt sehr aufgeräumt und reduziert. Erstmals kommt im 2er auch das neue Bediensystem iDrive zum Einsatz. Besonders ins Auge sticht das Curved Display als volldigitaler Verbund aus einem 10,25 Zoll großem Informationsdisplay und Control-Display mit 10,7 Zoll Bildschirmdiagonale. Die Monitore liefern alle Informationen für den Fahrer, und über sie wird wiederum alles rund ums Fahrzeug gesteuert. Das geschieht intuitiv und ist logisch aufgebaut. Was nicht so recht zum Premiumanspruch von BMW passen mag, ist die einfach wirkende Plastikscheibe, auf die das Head-up-Display projiziert wird.

Über Platz im Innenraum braucht niemand klagen. Vorne herrscht schöne Bewegungsfreiheit – und selbst hinten sitzen auch Großgewachsene noch bequem. Der Testwagen, ein 223i, ist mildhybridisiert und trägt daher im Heck eine 48-Volt-Batterie. Dieser Platz wird vom Kofferraum abgezwackt, was das nutzbare Volumen auf bescheidene 415 Liter beschränkt. Die schwächeren Modelle haben immerhin 470 Liter.

Breites Motorenangebot

Dafür lässt sich das Gepäckteil aber mit seinen glatten Seitenwänden und der sehr flexibel teilbaren und verstellbaren Rücksitzlehne, die sich in verschiedenen Neigungswinkeln bis hin zur „Cargo“-Stellung justieren lässt, sehr gut nutzen. In dieser Stellung stehen die Lehnen im rechten Winkel zum Ladeboden – Kisten drücken sich dann bis ganz an die Rückenlehne. Noch mehr Variabilität gewünscht? Dann sind 300 Euro Aufpreis fällig und die Rücksitzanlage lässt sich noch um 13 Zentimeter verschieben.

Der Zweiliter-Vierzylinder hat gepaart mit dem elektrischen Antrieb eine Systemleistung von 218 PS. Die haben leichtes Spiel mit dem Active Tourer und verhelfen ihm zu sehr anständigen Fahrleistungen. Dabei bleibt der 223i mit einem Testverbrauch von 7,1 Litern noch im tolerablen Bereich. Kein Gewinn ist die Sieben-Gang-Steptronic mit Doppelkupplungsgetriebe. Die famose Acht-Gang-Automatik gibt es für dieses Modell leider nicht. Gleitet man dahin, scheint alles gut. Beim Anfahren jedoch entsteht der Eindruck, der 2er wird überrascht und die Vorderräder suchen hilflos nach Grip. Das ist genauso unschön wie die ruckeligen Schaltvorgänge, wenn der BMW ein wenig gefordert wird.

Den 2er Active Tourer gibt es mit einem breiten Motorenangebot, vom Diesel über den Benziner bis zum Plug-in-Hybrid. Ab 34 000 Euro beginnt der Spaß mit 136 PS – für Kind und Kegel und mit viel Variabilität.