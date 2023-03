Urlaubsreisen häufiger mit dem Pkw

Das Auto bleibt das relevanteste Verkehrsmittel zur An- und Abreise und steigert seinen Anteil gegenüber dem Vor-Corona-Jahr 2019 (plus sechs Prozentpunkte). 50 Prozent der Befragten gaben an, 2022 mit dem eigenen Pkw verreist zu sein. Das geht aus der jüngsten Tourismusstudie des ADAC hervor.



Auch Bahnreisen können im Vergleich zu 2019 zulegen (plus drei Prozentpunkte), wohingegen Flugreisen im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit zurückgehen. Wollten vor der Pandemie noch 35 Prozent eine Flugreise unternehmen, waren es 2022 nur noch 27 Prozent.

