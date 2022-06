Urlaub 2022: Das eigene Auto wird immer wichtiger

Die Richtung ist klar: Das Auto gewinnt durch Corona weiter an Bedeutung. Für viele Menschen ist es fester Bestandteil des eigenen Reise- und Freizeitverhaltens. Das ist eines der Kernergebnisse der repräsentativen Mobilitätsstudie 2022, die das Marktforschungs-Unternehmen infas im Auftrag von Continental weltweit durchgeführt hat.



In Deutschland wurden dafür 1.000 Bundesbürgerinnen und Bundesbürger im Alter zwischen 18 und 70 Jahren zu ihren individuellen Mobilitätsbedürfnissen befragt. Das Ergebnis: 54 Prozent von ihnen sehen das eigene Auto als persönlichen Rückzugsort an. Über die Hälfte (53 Prozent) nutzt für Urlaubsreisen ein Auto beziehungsweise ein Camping- oder Wohnmobil.



Angesichts langer Warte- und Abfertigungszeiten an Flughäfen und ausfallender oder teilweise völlig überfüllter öffentlicher Verkehrsmittel wegen des Neun-Euro-Tickets sind für 61 Prozent der Komfort und die Sicherheit des Autos während der Urlaubsreise wichtiger geworden.



Die jeweils weit überwiegende Mehrheit (84 beziehungsweise 60 Prozent) derjenigen, die in der Befragung angaben, während der Pandemie unterwegs gewesen zu sein, will auch nach deren Ende das Auto beziehungsweise das Camping- oder Wohnmobil unverändert oder sogar häufiger nutzen.



Dabei möchten die Menschen, dass das automobile Fahren sicherer, komfortabler, aber auch nachhaltiger wird - und gleichzeitig zu ihrem individuellen Lebensstil passt. Mehr als die Hälfte der Teilnehmerinnen und Teilnehmer (55 Prozent) hat das Auto seit Beginn der Pandemie häufiger für Fahrten benutzt als zuvor.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1