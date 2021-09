"UrbanRebel Concept" kommt als Rennauto

Ungewöhnlicher Ansatz von Cupra: Die Performance-Tochter von Seat gibt mit dem "UrbanRebel Concept" einen Einblick in die zukünftige Designsprache des urbanen Elektrofahrzeugs, das im Jahr 2025 auf den Markt kommt. Der Rennwagen vereint reinen Elektroantrieb, Nachhaltigkeit und Performance mit der Ästhetik der virtuellen Welt.



Das Unternehmen habe sich dazu entschieden, seine Vision eines vollelektrischen Stadtautos zunächst als Rennwagen mit einem kantigen Look zu präsentieren, da der Rennsport in der Cupra-DNA liege, betonten die Spanier.



Elemente des motorsportlichen Konzeptfahrzeugs werden in die Straßenversion des elektrischen Stadtautos einfließen. Das UrbanRebel Concept hat eine Dauerleistung von 250 kW/340 PS und eine Spitzenleistung von bis zu 320 kW/435 PS. Es kann in 3,2 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigen.



Der Konzeptauto wird in der kommenden Woche (7. September) auf dem Pre-Opening-Event der neuen Cupra City Garage in München während der IAA Mobility erstmals gezeigt.

