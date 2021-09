Update für den Sprinter

Ausschließlich mit Downsize-Diesel-Motor, Neunstufen-Automatikgetriebe, neues variables Allradsystem: Ein Technik-Update soll beim Mercedes-Benz Sprinter ab September 2021 für mehr Fahrkomfort und weniger Verbrauch sorgen - und beim 4x4 auch abseits befestigter Straßen für noch mehr Traktion.



Bislang war der Vierzylinder-Diesel OM 654 im Sprinter nur für den Kastenwagen und das Fahrgestell mit Hinterradantrieb erhältlich. Ab September wird er der alleinige Verbrennungsmotor für alle Versionen, inklusive der neuen Allradvariante. Der nach der Schadstoffnorm Euro VI-E beziehungsweise Euro 6d eingestufte Selbstzünder ist - je nach gewählter Antriebs- und Karosserievariante - in vier Leistungsstufen mit 84 kW/114 PS, 110 kW/150 PS, 125 kW/170 PS und 140 kW/190 PS bestellbar.



Im Vergleich zum Sechszylinder-Vorgänger soll der aus dem Mercedes-Benz Pkw-Programm überführte Vierzylinder einen verbesserten Geräusch- und Schwingungskomfort aufweisen, die Kombination aus Aluminium-Block und Stahlkolben, Stufenmulden-Brennverfahren und NANOSLIDE Zylinderbeschichtung zusammen mit der Mehrwege-Abgasrückführung und der motornahen Abgasnachbehandlung zudem geringe Verbräuche und niedrige Emissionen ermöglichen.



Als weiteres 'Carryover' aus dem aktuellen Pkw-Programm übernimmt Mercedes-Benz im Sprinter das 9G-Tronic Automatikgetriebe. Es ersetzt die bisherige 7G-Tronic Plus. Seine neun Gänge sollen zusammen mit der ausgeprägten Overdrive-Charakteristik die Motordrehzahlen in jeder Fahrsituation niedrig halten, den Kraftstoffverbrauch sowie das Vibrations- und Geräuschniveau dadurch senken. Optimierte Hydraulikelemente sollen zudem schnelle und kaum merkliche Schaltvorgänge fast ohne Zugkraftunterbrechung ermöglichen. Mit 'Drive Select' und Schaltpaddles am Lenkrad kann der Fahrer manuell in das aktuelle Schaltprofil eingreifen. Trotz zweier zusätzlicher Gänge benötigt die 9G-Tronic Automatik nicht mehr Bauraum als der Vorgänger.



Wie bisher ist der Sprinter in seinen geschlossenen und offenen Varianten nicht nur mir Vorder- und Hinterradantrieb bestellbar, sondern auch mit Allradantrieb. Anders als beim zuschaltbaren Vorgängersystem, das im 4x4-Modus fix 35 Prozent des Drehmoments an die Vorder- und 65 Prozent an die Hinterachse leitete, kann es die Antriebsmomente situationsabhängig und ohne Zutun des Fahrers vollvariabel zwischen Vorder- und Hinterachse verteilen (Torque-on-Demand). Für die Momentenverteilung sorgt eine in das Verteilergetriebe integrierte elektronisch geregelte Lamellenkupplung. Ist im normalen Fahrbetrieb die Lamellenkupplung offen, treibt ausschließlich die Hinterachse das Fahrzeug an. Bei geschlossener Kupplung kommt die Vorderachse ins Spiel. Das soll für hohe Traktion und souveränes Fahrverhalten sorgen.



Zudem soll das neue System deutlich leiser sein. Sobald die Fahrsituation es erfordert, wird das Antriebsmoment an die Vorderachse geleitet. Wird es nicht mehr benötigt - beispielsweise bei starken Bremsmanövern mit ABS-Eingriff - wird der vordere Antriebsstrang abgeschaltet und das Moment auf Null reduziert. Bei drohendem Unter- oder Übersteuern unter Last wird zunächst das Antriebsmoment so verteilt, dass sich das Fahrzeug stabilisiert. Erst wenn diese Maßnahmen nicht zu einer Beruhigung führen, greifen die an das 4×4-System angepassten Regelsysteme ESP oder 4ETS ein. Der neue Sprinter 4x4 wird standardmäßig mit dem 140 kW/190 PS starken OM 654 Motor und 9G-Tronic Automatikgetriebe ausgerüstet - und das bis zu einer Gewichtsklasse von 5,5 Tonnenzulässiges Gesamtgewicht.



Dr. Ulf Zillig, Leiter Entwicklung Mercedes-Benz Vans: "In der jüngsten Evolutionsstufe des Sprinter steckt dank umfassendem Technik-Update so viel Pkw-Fahrkomfort wie noch nie. Und das nicht nur auf Autobahn- und Überlandfahrten oder im Stadtverkehr, selbst auf unbefestigten Wegen bietet der Sprinter jetzt ein besonders entspanntes Fahrgefühl und damit auch mehr Sicherheit."



Für den Sprinter-Einsatz im Kurier- und Lieferverkehr bietet Mercedes-Benz künftig die neue 'Speed Delivery Door' an. Hierbei handelt es sich um eine automatische, sensorgesteuerte Doppelschwingtür auf der Beifahrerseite, die auf Wunsch die seitliche Schiebetüre zum Laderaum ersetzt. Eine Lichtschranke erkennt den Fahrer, sobald dieser vom Fahrersitz aus den Laderaum betritt. Die Speed Delivery Door wird dann automatisch entriegelt und geöffnet. Das soll Zeit sparen und den Fahrer entlasten, denn er kann das Fahrzeug mit den Paketen in der Hand ohne weitere Handgriffe verlassen. Die Tür schließt sich optional automatisch hinter ihm. Von innen ist die Speed Delivery Door durchsichtig. Der Fahrer hat deshalb vor dem Ausstieg Einsicht auf den Fußweg. Das Kollisionsrisiko mit Passanten, insbesondere Radfahrern, kann dadurch reduziert werden.



Technische Daten neuer Mercedes-Benz Sprinter 4x4:



- Motor: Zylinderanzahl / -anordnung: 4/Reihe, Ventile pro Zylinder: 4



- Hubraum: 1.950 ccm



- Nennleistung kW/PS: 140/190 bei 3.800 U/min



- Nenndrehmoment: Nm 450 bei 1.400 - 2.400 U/min



- Höchstgeschwindigkeit km/h: Bis zu 160 für Klasse N1 und M1, 90 für Klasse N2

(elektronisch begrenzt)



- Gemischaufbereitung: Common-Rail-Hochdruckeinspritzung / zweistufiger Turbolader



- Emissionsklasse Euro VI-E beziehungsweise Euro 6d



- Kraftübertragung: Getriebe 9G-Tronic



- Allradsystem: im Verteilergetriebe integrierte elektronisch geregelte

Lamellenkupplung



- Allrad-Momentverteilung v. / h. Prozent: vollvariabel (Torque-on-Demand)



- 4 ETS-Traktionskontrolle: Ja, Downhill Speed Regulation: Ja



- Geländeeigenschaften: Böschungswinkel vorne 26 - 27 Grad, Böschungswinkel hinten 13 - 23 Grad, Rampenwinkel 18 - 22 Grad



- Fahrwerk, Lenkung: Reifendimension 225/75 R 16 C, 118/116R oder 205/75 R 16 C, 110/108R



- Räder: 6,5J x 16 H2 oder 5,5J x 16 H22



- Lenkung: Geschwindigkeitsabhängige elektrische Servolenkung



- Preis: noch keine Angabe

