  Update für den Mazda6

Der Mazda6 ist noch immer das Flaggschiff der japanischen Marke. Das geräumige Fahrzeug erhält nun ein technologisches Update. Außerdem gibt es vom Mazda6 ein Sondermodell namens Homura. Darüber hinaus erfüllen nun alle Motoren die Anforderungen der Abgasnorm Euro 6d-ISC-FCM auch ohne den Einsatz eines Benzin-Partikelfilters.



Das Sondermodell Homura, das für den Mazda6 Kombi verfügbar ist, basiert auf der höchsten Ausstattungslinie Sports-Line. Es soll vor allem mit seiner exklusiven Innenausstattung in burgunderrotem Leder punkten. Die Dekorleisten in "Black Hairline" mit roten Nähten im Armaturenträger und in den Türverkleidungen unterstreichen zusätzlich das hochwertige Interieur.



Für mehr Komfort sorgen der Fahrer- und Beifahrersitz mit elektrischer Sitzeinstellung und Sitzklimatisierung. Der Fahrersitz ist mit einer zweifach Memory-Funktion für die Sitzeinstellung und das Advanced Head-up-Display ausgestattet. Im Fond sind die beiden äußeren Sitze zudem mit einer Sitzheizung ausgerüstet. Außen präsentiert sich das Sondermodell mit 19-Zoll-Leichtmetallfelgen und Außenspiegelkappen in Schwarz.



Der Mazda6 ist zum neuen Modelljahr nun auch mit der Außenlackierung in Polymetal Grau Metallic verfügbar. Schon in der Basisausstattung ist das Modell mit einem DAB+Radio ausgestattet und erhält zwei zusätzliche Lautsprecher. Die serienmäßige Smartphone-Integration per Apple CarPlay funktioniert nun auch kabellos (ab Center-Line).