Unter den Kleinen ein ganz Großer

Mannheim. Die Zeiten, in denen Kleinwagen rumpelige Büchsen waren, innen blechverkleidet, unkomfortabel und nur für die Kurzstrecke geeignet, sind längst vorbei. VW hat es mit dem Polo vorgemacht, wie es geht – und die Wolfsburger müssen nun aufpassen, dass der Hyundai i20 nicht an ihnen vorbei zieht. Mit seiner kantigen Karosserie, dem flachen Dach und der breiten Spur signalisiert der Koreaner, der in der Türkei zusammengebaut wird, freche Dynamik.

Vor allem an Front und Heck wirft das Blech Falten und Kanten, das Design lässt den Kleinen wie einen Großen wirken. Auch innen dominiert erwachsene Wertigkeit, aufgeräumt, mit klaren Linien. Das optionale digitale Zentralinstrument glänzt mit hoher Auflösung. Kleine Abstriche müssen sicher bei der Materialauswahl gemacht werden, die einfach wirkt. Da zeigt sich, dass das Einstiegsmodell mit 84 PS für 13 990 Euro zu haben ist.

Gewaltig Punkte auf der Haben-Seite sammelt der i20 mit seinem neuen Navi- und Infotainment-System: ein großer, bestens bedienbarer Touchscreen und eine gute Sprachsteuerung – nicht vergessen, wir sitzen in einem Kleinwagen! Der dann als Testwagen auch mit einem 120 PS starken Dreizylinder daher kommt. Ihm hilft ein 48-Volt-Hybridsystem auf die Sprünge. Über Riemen mit der Kurbelwelle verbunden schiebt der Generator mit bis zu 16 PS und 55 Newtonmeter an Drehmoment zusätzlich an. Seine Kraft zieht der 48-Volt-Generator aus einer 0,44 kWh kleinen Polymer-Batterie unter dem Kofferraumboden. Dazu kommt ein intelligentes Sechsganggetriebe (iMT) im Verbund mit einer elektronisch geregelten Kupplung. Geht es im Eco-Modus über Land oder rollt der Hyundai in der Stadt auf ebenen Straßen aus, stellt das iMT den Motor einfach ab – und startet ihn bei Bedarf wieder. Das funktioniert im Alltag gut und vor allem unauffällig.

Ordentliches Platzangebot

Das Ganze hat allerdings einen Nachteil: Der Akku sitzt unter dem Ladeboden und lässt das Kofferraumvolumen auf kleine 262 Liter schmelzen – 90 Liter weniger als ohne Hybrid. Das reicht trotzdem für den Wochenendeinkauf. Mit rund 5,5 Litern Benzin liegt der Verbrauch für ein Auto dieser Größe im grünen Bereich.

Nun sind 120 PS für einen Kleinwagen anständig, sie treiben auch den i20 spielend voran. Fahrwerk, Bremsen und Lenkung harmonieren perfekt, die Kombination aus ihnen und das ordentliche Platzangebot lassen sogar eine Fahrzeugklasse größer vermuten. Wie beim Polo eben. Und selbst hinten bleibt den Passagieren genügend Raum. Der Hyundai i20 ist vollgepackt mit Assistenzsystemen: Geschwindigkeitsregelanlage mit Abstandsradar, Spurhalte- und Totwinkelassistenten, Helfern, die vor Auffahrunfällen warnen, im Zweifel bremsen und die Aufmerksamkeit des Fahrers und die Verkehrsschilder im Blick haben. Das lassen sich andere Hersteller teuer bezahlen, wie übrigens auch die fünf Jahre Garantie ohne Kilometerbegrenzung.

Der neue Hyundai i20 mischt und frischt das Kleinwagensegment ordentlich auf. Es muss nicht immer ein Großer sein: Manchmal kann ein bisschen weniger auch viel mehr sein.

