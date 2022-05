Unsoziale Experimente mit Parkraum

In deutschen Großstädten sind Parkplätze Mangelware. Das gilt nicht nur für die City, sondern auch für viele Wohngebiete. Einige Kommunalpolitiker verschärfen das Problem zusätzlich. Beispiel Berlin-Kreuzberg: Im sogenannten "Graefekiez" wollen SPD und Grüne fast alle Parkplätze umwandeln, so dass dort niemand mehr sein Auto abstellen kann.



Angedacht ist dies im Rahmen eines wissenschaftlichen Feldversuchs, der ein Jahr andauern soll. Spielstraßen sollen dabei entstehen. Dem Vernehmen nach ist aber nicht geplant, den Verkehr dort ganz auszubremsen. Als Alternative zu den wegfallenden Stellplätzen für Fahrzeuge wird auf ein nahe gelegenes Parkhaus verwiesen.



In Düsseldorf müssen Bürger gegen Bewohnerparkzonen kämpfen. Anwohnerparken ist unbeliebt, da es erstens Geld kostet und zweitens auf einen engen Radius beschränkt wird, der die Parkplatzsuche erschwert oder das Finden eines Parkplatzes zu bestimmten Zeiten ganz unmöglich macht. Viele Umweltschützer zeigen für derartige Probleme kein Verständnis und pochen vornehmlich auf den Nutzen für Gesundheit und Klima.



Im Dauergespräch sind Erhöhungen von Parkgebühren. Zu den Zielen gehört die Aufgabe des Privatfahrzeugs aufgrund zu hoher Kosten und regelmäßiger Schwierigkeiten bei der Parkplatzsuche. Gewollt oder ungewollt entsteht dabei aber eine Automobilität erster und zweiter Klasse. Wer sich eine eigene Garage leisten kann, wird von den Maßnahmen nicht berührt. Sozial schwächere Autofahrer gucken dagegen in die Röhre. Es zeigt sich: Experimente mit Parkraum sind ein sozial unverträgliches Instrument bei der Verkehrswende.



Lars Wallerang / mid

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1