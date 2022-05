Universalgenie Opel Rocks-e

Der Knirps Opel Rocks-e sorgt ab sofort für Sicherheit auf dem Firmenwerksgelände in Rüsselsheim und unterstützt die Werksfeuerwehr. Feuerrot foliert hat er seinen Dienst angetreten.



An Bord ist eine Sondersignalanlage, Frontblitzer und Notrufnummern - wie es sich für eine Feuerwehr gehört. Dazu ist der kleine Stromer mit allem ausgestattet, was es für Einsätze auf dem Rüsselsheimer Werksgelände braucht: Unter dem Beifahrersitz und im Fußraum ist Platz für reichlich Werkzeug. So rückt das emissionsfreie Leichtkraftfahrzeug im Feuerwehrdress aus, um beispielsweise auf dem 1,9 Quadratkilometer großen Gelände Feuerlöscher zu überprüfen.



Mit dem wendigen Rocks-e - sein Wendekreis beträgt nur 7,20 Meter - sind die Feuerwehrleute emissionsfrei unterwegs und kommen in jeden Winkel des Werks. Statt wie bisher das Fahrzeug vor der Tür zu parken und den Rest der Strecke in den weitläufigen Hallen zu Fuß zurückzulegen, dürfen die Mitarbeiter dank E Antrieb mit dem 2,41 Meter kurzen und 1,39 Meter (ohne Außenspiegel) schlanken Stromer auch in den Gebäuden fahren. Das bedeutet eine enorme Zeitersparnis.



Der einzigartige Umbau des Rocks-e für die Rüsselsheimer Werkfeuerwehr ist als Gemeinschaftsarbeit von Feuerwehrmitarbeitern, Kollegen der Vorausentwicklung und von OSV (Opel Special Vehicles) entstanden.

