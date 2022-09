Unfälle mit E-Scootern häufen sich rasant

In Großstädten sind E-Scooter beliebt. Vor allem beim jüngeren Publikum kommen die trendigen Elektro-Roller gut an. Schattenseite dieser Entwicklung: der rasante Anstieg der Unfallzahlen. Nun haben die Sachverständigen der Prüforganisation Dekra die Verkehrsteilnehmer zu besonderer Rücksicht auf Kinder im Straßenverkehr aufgerufen.



In der Zeit nach Schulbeginn müssen sich viele Kinder an einen neuen Schulweg gewöhnen. Vor allem in der Nähe von Schulen, Kindergärten, Sportanlagen und Bushaltestellen ist Vorsicht oberstes Gebot.



Unterdessen müssen sich in der Erntezeit Auto- und Motorradfahrende vor allem in ländlichen Regionen auf zusätzliche Unfallgefahren einstellen, warnen die Experten. Zwischen Flensburg und Füssen seien in diesen Wochen viele Mähdrescher, Erntemaschinen und Traktoren mit Anhänger unterwegs. Speziell auf dem Lande heißt es besonders vorsichtig fahren und die Augen offenhalten.

