Umfrage zur Verkehrswende

Im Rahmen einer Marktforschung rund um Inflation, Energiekrise und Verkehrswende haben die Unternehmensberatungen gsr und MiiOS die Studienteilnehmer auch zum neuen Deutschlandticket sowie zum Kaufinteresse an E-Autos und konventionellen Fahrzeugen befragt. Zu den Ergebnissen gehört beispielsweise, dass jeder Zweite bewusst weniger mit dem Auto fahren will. 51 Prozent der Befragten gaben das an. Zu den Hauptgründen gehören die hohen Kraftstoffpreise (73 Prozent) aber auch Umweltschutz (53 Prozent).



Das Deutschlandticket, das im Frühjahr 2023 eingeführt wird und monatlich 49 Euro kosten soll, wollen 14 Prozent der Befragten mit Sicherheit kaufen. Weitere tendieren dazu, sich das Ticket, das bundesweit im Nahverkehr genutzt werden kann, zuzulegen. Vor allem Unter-40-Jährige sind am Deutschlandticket interessiert. Ein Drittel will das Angebot laut gsr-Umfrage nicht annehmen.



Auch für die Elektromobilität können sich relativ viele der Befragten nicht so recht erwärmen: 28 Prozent der Autofahrer erklären, generell kein Interesse an dieser Antriebsform zu haben. Zu den Gründen gehören hohe Anschaffungs- und Unterhaltskosten und Zweifel an der Umweltfreundlichkeit von Stromern. 27 Prozent der Befragten halten eine Anschaffung innerhalb der nächsten vier Jahre für denkbar. Die Mehrheit der Befragten will sich im Jahr 2023 kein neues Auto anschaffen.

