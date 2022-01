Ultraschnell Laden mit Aral und Free Now

Free Now und Aral wollen die Elektrifizierung von Hamburgs Taxiflotte vorantreiben. Deshalb starten Europas größter Mobilitätsanbieter und der Mineralölkonzern eine gemeinsame Initiative. Angeschlossene Free-Now-Fahrer können ab sofort ihre E-Fahrzeuge an allen Aral-Stationen der Hansestadt ultraschnell laden und weitere Services nutzen. Unterdessen baut Aral das Ladenetz mit High Power-Chargern weiter aus und schafft damit eine wichtige Voraussetzung für die elektrifizierte Personenbeförderung in Hamburg.



Mit der nun startenden Kooperation geben die Partner Hamburger Taxiunternehmen einen weiteren Anreiz, ihre Flotten zu elektrifizieren. Free Now-Fahrer erhalten am Standort Hamburg mit ihrer Aral Fuel & Charge-Karte exklusive Konditionen im Aral pulse-Ladenetz und profitieren dabei von kurzen Ladezeiten mit Ladeleistungen von bis zu 350 Kilowatt. Zudem fließt ausschließlich Ökostrom, so dass die Fahrer ihren Fahrgästen lokal emissionsfreie Mobilität anbieten können.



Das Ultraschnellladenetz von Aral passt laut Betreiber perfekt zu den Anforderungen im Taxigewerbe. Angesichts schwer kalkulierbarer Streckenlängen sind leistungsstarke Lademöglichkeiten auch unterwegs eine Grundvoraussetzung, um E-Fahrzeuge effizient einzusetzen und die stetig wachsende Nachfrage zu bedienen. Deshalb will Aral den Ausbau des Ladeangebots zügig voranzutreiben.



Die Partnerschaft mit Free Now soll in nächster Zeit weiter ausgebaut und auch in andere Städte und Länder übertragen werden. Die Aral Fuel & Charge Card ermöglicht Zugang zum Aral pulse Netz und zudem zu rund 65.000 Ladepunkten in Deutschland - das entspricht rund 99 Prozent aller öffentlich zugänglichen Ladepunkte. In Europa bietet die Karte Zugriff auf mehr als 263.000 öffentliche Ladepunkte.

