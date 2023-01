Über 44.000 Reservierungen für Sono Motors Sion

Sono Motors ist nach dem erfolgreichen Test- und Serien-Validierungsprogramm seines Solar-Elektroautos Sion in technischer Hinsicht auf dem Weg, im Sommer 2023 planmäßig mit der Vorserienproduktion zu starten. Zahlungszusagen in Höhe von mehr als 40 Mio. Euro von seiner Community sollen die Finanzierungslücke schliessen. Das Ziel von Sono Motors ist es, in den nächsten Wochen durch neue oder erhöhte Reservierungs-Anzahlungen, Investitionen und sonstige finanzielle Unterstützung eine Summe von rund 100 Mio. Millionen brutto zu beschaffen.



Stand heute setzen sich die mehr als 44.000 Reservierungen für den Sion aus ca. 21.000 angezahlten B2C-Reservierungen, ca. 22.000 unverbindlichen B2B-Vorbestellungen und über 1000 neuen Reservierungen von Privatpersonen, die gemeinsam mit einer Anzahlungszusage über die #savesion-Kampagne erfolgten, zusammen.



Mehrere tausend Unterstützer hätten bereits dafür gesorgt, dass diese Kampagne zu einer der größten in Europa werden würde, betont Laurin Hahn, CEO und Mitbegründer von Sono Motors. "Sie senden ein ganz klares Signal: Sie wollen den Sion - eine kostengünstige Alternative zu klobigen, teuren E-SUVs. Und es zeigt, dass wir eine klimafreundliche Mobilitätswende in Europa brauchen und wollen."



Das Elektroauto mit integrierten Solar-Modulen in der gesamte Karosserie durchlief vor kurzem die Fahrwerksabstimmung sowie Messungen zur Lastermittlung auf der Straße (Road Load Data Acquisition) und wird nun in Spanien einer Dauererprobung unterzogen. Daneben testete Sono Motors auch das Solar-Ladeverhalten des Sion unter realen Bedingungen im Dezember - in Europa der Monat mit dem wenigsten Tageslicht - mit positiven Ergebnissen.



Das Auto erreichte rechnerisch 28 km an reiner Solar-Reichweite pro Woche. Damit konnte der Sion rund ein Jahr vor der geplanten Produktion bereits 80 Prozent des erwarteten Winter-Solarertrags erzielen. Das eröffnet die Perspektive auf ein Potenzial für durchschnittlich 5.800 km jährliche Solar-Reichweite in Europa.



Die Vehicle-to-Vehicle (V2V)-Ladetechnologie mit drei Phasen bei 13 Ampere und begrenzter Stromstärke erprobte Sono Motors erfolgreich in mehreren Testzyklen. Dies führte zu einer bidirektionalen Ladeleistung von acht kW AC zwischen einem Sion und einem nicht modifizierten Serien-EV. Zum Produktionsstart wird der Sion voraussichtlich in der Lage sein, andere Geräte mit bis zu elf kW AC zu laden.



Nach den Ausrolltests ("Coastdown") in Spanien zur Validierung des Rollwiderstands des Sion und der Simulationsmodelle zur Fahrzeugleistung absolvierte der Sion in Schweden und Deutschland eine Reihe an Fahrzyklen auf dem Prüfstand, darunter auch WLTP-Tests. Das Auto übertraf die WLTP-Zielreichweite von 305 km mit einer einzigen Batterieladung von 54 kWh und schnitt somit in puncto Fahrzeugreichweite besser ab als bisher kommuniziert.



Angesichts dieser Leistung rechnet Sono Motors damit, vor dem Produktionsstart die Reichweite dank der konsequenten Verbesserung der Fahrzeugeffizienz etwas nach oben korrigieren zu können. Zudem wird das Auto dank Solar-Laden in Europa im Durchschnitt voraussichtlich 112 km Reichweite pro Woche völlig emissions- und kostenfrei ermöglichen.



Während das Test- und Validierungsprogramm noch in vollem Gange ist, schlossen Sono Motors und seine Partner bereits den Bau von Serien-Werkzeugen zur Herstellung von Komponenten des Exterieurs und der Karosserie ab. Auch einige Produktionstestläufe fanden bereits statt. Dazu zählen beispielsweise die besonderen Werkzeuge für den Spritzguss der Solar-Module sowie dutzende weitere Hartmetallwerkzeuge für die Serienproduktion. Das Unternehmen plant den Bau der ersten Sion-Vorserie Fahrzeuge mit Serienwerkzeugen beim Produktionspartner Valmet Automotive in Finnland in der zweiten Jahreshälfte 2023.

