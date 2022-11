Tuned by wheelsandmore: McLaren 765 LT

wheelsandmore gilt in der Branche nach wie vor als die erste Adresse, wenn es um die Veredelung sämtlicher Sportwagen geht. Der Tuner hat sich jetzt den McLaren 765 LT vorgenommen und ein Upgrade durchgeführt. 765 individuell nummerierte Fahrzeuge wird McLaren auf Kundenbestellung ausliefern.



Der McLaren 765 LT kommt mit Feinschliff an Aerodynamik. Das Trockengewicht von nur 1.229 Kilogram wurde unter anderem durch eine 40 Prozent leichtere Titanauspuffanlage (im Vergleich zu Stahl), dünnerem Glas und Polycarbonatbremsscheiben erreicht. Der neu einwickelte Heckflügel wird aus Kohlefaser gefertigt.



Selbst hinsichtlich des schon im Serienzustand mit 765 PS und 800 Nm maximalem Drehmoment extrem leistungsstarken Twin-Turbo-V8 legten wheelsandmore - Geschäftsführer Sebastian Dohmen und sein Team nochmals nach. Die aktualisierte Version des 4,0-Liter-Twin-Turbo-V8 aus dem 720S gibt es in drei Stufen:



Über eine Softwareoptimierung lässt sich zum Preis von 6.999 Euro die Leistung von 765 PS und 800 Nm schon mal auf zirka 876 PS und 922 Nm steigern. Die Leistungssteigerung auf zirka 939 PS und 972 Nm wird über eine Softwareoptimierung sowie Downpipe mit 100cpsi Sportkat inkl. Thermo-Integral Isolierung erreicht und kostet 19.949 Euro.



Über eine Softwareoptimierung, Downpipe mit 100cpsi Sportkat inkl. Thermo-Integral Isolierung sowie TTE Upgrade Turbolader im Austausch haben die Tuner die Leistung zum Preis von 33.599 Euro auf zirka 1.051 PS und 1.000 Nm optimiert.

