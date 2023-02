Tüfteln an günstigerer Elektromobilität

Paris/Wolfsburg. Der durchschnittliche Neuwagen in Deutschland kostet mittlerweile 41 300 Euro, zeigen Zahlen des Center Automotive Research (CAR) in Duisburg – rund 14 470 Euro mehr als noch vor zehn Jahren und für viele Familien mittlerweile ein echtes Problem. Und da sind die Verbrenner noch mit drin. „Wenn wir bald alle Elektroautos kaufen sollen, wird Mobilität noch deutlich teurer“, sagt Ferdinand Dudenhöffer, Direktor des Forschungsinstituts CAR. Er beziffert den Durchschnittspreis der elektrischen Pkw im Land mit 42 800 Euro.

Zwar enthält die Statistik auch Ausreißer, etwa den Mercedes EQS ab 109 551 Euro und den Porsche Taycan mit über 190 000 Euro. Doch der billigste VW ID.3 steht nach dem Facelift mit 43 995 Euro in der Liste. Und der ist laut VW so etwas wie der Golf der Generation E und – damit das Durchschnittsauto schlechthin.

Bereits der Dacia Spring, immerhin eines der günstigsten E-Autos im Land, kostet bereits 22 550 Euro. „Mit solchen Preisen schließen wir künftig viele Kunden vom Neuwagengeschäft aus“, räumt Bertrand Leherrisier selbstkritisch ein. Der Produktplaner bei Citroën ringt gerade um Konzepte, mit denen die PS-Branche alle mitnehmen kann in die neue Zeit. Ein Ergebnis dieses Ringens ist der Citroën Oli.

Das Showcar verkörpert für Leherrisier das Ideal eines vernünftigen Familienautos der Generation E: Gute vier Meter lang und groß genug für vier Personen, soll es nur 25 000 Euro kosten. Zwar ist das Auto wie jede Studie hoffnungslos überzeichnet. Und es experimentiert obendrein mit neuen Materialien wie Karosserieelementen aus Pappe oder einem Innenraum aus PU-Schaum, der im 3D-Drucker entsteht.

Kleinere Batterie, mehr Reichweite

Um den Preis zu drücken, müssen wir das Wettrüsten umdrehen und ein wenig Bescheidenheit üben, sagt der Stratege und beschreibt eine Spirale der Abrüstung: Weniger Gewicht ermöglicht eine kleinere und damit billigere Batterie, ohne dass die Reichweite allzu sehr leidet. Und weniger Tempo bedeutet weniger Motorleistung, was wiederum eine kleinere Batterie und damit weniger Gewicht zur Folge hat – und weniger Geld kostet.

Wer sich also auf 110 km/h einlässt und mit 400 Kilometern Aktionsradius zufrieden ist, so argumentiert der Franzose, der kommt mit 40 kWh Batterie aus und kann vielleicht tatsächlich bald einen alltagstauglichen Kompakten für den Preis eines bisherigen Verbrenners anbieten.

Das steht und fällt allerdings mit den Batteriepreisen, mahnt Renault-Vorstand Guido Haak, der die Vorausentwicklung der Franzosen leitet. „Denn die machen bei Volumenautos noch immer ein gutes Drittel der Kosten aus.“ Und statt über große Stückzahlen billiger zu werden wie früher mal die Computerchips, gingen die Preise aufgrund der Nachfrage und der Lieferengpässe gerade steil nach oben.

Gleich mehrere Volumenhersteller spitzen derzeit den Rotstift und ringen so um E-Autos, die ganz ohne Papp-Karosse und Monoblock-Charme erschwinglich sein sollen: VW arbeitet mit Hochdruck am ID.2 auf Basis der Studie ID. Life, für den der neue Markenchef Thomas Schäfer einen Preis unter 25 000 Euro in Aussicht gestellt hat. Ein ähnliches Modell soll es dann auch bei Skoda und beim Seat-Ableger Cupra geben, hat der Konzern bestätigt. Und Renault will für bezahlbare Elektromobilität den R5 wiederbeleben. Auch für ihn gilt ein Einstiegspreis um 25 000 Euro als Ziel, so Firmenchef Luca de Meo.

Wie weit das Ringen um bezahlbare Elektromobilität geht, zeigt die Fahrzeuggattung der Leichtkraftwagen und Micromobile. Früher eher Mobilitätsbehelf für Menschen ohne Auto-Führerschein, suchen Modelle wie der Schweizer Microlino oder der Opel Rocks-e jetzt bewusst die Nähe zum Auto und schließen zumindest für den Stadtverkehr die Lücke bei den Neuwagenpreisen.

„Schließlich kostet ein Rocks-e im Leasing oft nicht mehr als die Monatskarte für den Verkehrsverbund und ist damit für fast jeden erschwinglich“, so Opel-Chef Florian Hüttl über den Zweisitzer für 7990 Euro. Allerdings darf man dafür auch nicht viel mehr erwarten als urbane Basismobilität: 9 kW/12 PS Motorleistung und 5,5 kWh Akkukapazität reichen für 45 km/h Spitze und 75 Kilometer. tmn